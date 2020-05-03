Um bebê de oito meses está internado em uma maternidade com Covid-19, em Colatina, Noroeste do Estado. Ele foi contaminado pelo novo coronavírus em Aracruz, segundo informação divulgada pela prefeitura do município na noite deste domingo (3).
O paciente é morador do distrito de Guaraná e está internado na ala do Hospital Maternidade São José, em Colatina, com quadro estável. A unidade é referência para bebês e crianças infectados pela doença.
CORONAVÍRUS EM ARACRUZ
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (3), Aracruz registra 28 casos confirmados do novo coronavírus. Nove pacientes estão curados clinicamente, cinco se encontram internados, 12 estão em isolamento domiciliar. Dois pacientes com a Covid-19 morreram.
Bebê de oito meses é internado com coronavírus no ES