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Aracruz

Bebê de oito meses é internado com coronavírus no ES

Bebê mora com a família em Aracruz, no Norte do Estado, mas foi internado em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 20:59

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 20:59

Loteamento Solar Bitti em Aracruz se transformou em bairro de alto padra?o
Loteamento Solar Bitti em Aracruz se transformou em bairro de alto padra?o Crédito: Divulgação/CBL
Um bebê de oito meses está internado em uma maternidade com Covid-19, em Colatina, Noroeste do Estado.  Ele foi  contaminado pelo novo coronavírus em Aracruz, segundo informação divulgada pela prefeitura  do município na noite deste domingo (3).
O paciente é morador do distrito de Guaraná e está internado na ala do Hospital Maternidade São José, em Colatina, com quadro estável. A unidade é referência para bebês e crianças infectados pela doença.

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (3), Aracruz registra 28 casos confirmados do novo coronavírus. Nove pacientes estão curados clinicamente, cinco se encontram internados, 12 estão em isolamento domiciliar. Dois pacientes com a Covid-19 morreram.
Bebê de oito meses é internado com coronavírus no ES

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