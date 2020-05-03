Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta segunda-feira

Distribuição de máscaras no ES começa pelo Terminal de Campo Grande

Para dificultar a contaminação pelo novo coronavírus, governo do Estado vai distribuir 1 milhão de máscaras em terminais do Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 17:41

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 17:41

Casagrande mostra, na live, máscaras que o governo comprou recentemente
Casagrande mostra, na live, máscaras que o governo comprou recentemente Crédito: Reprodução da internet
O governador Renato Casagrande (PSB) informou, neste domingo (03), que a distribuição de 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol, o sistema de transporte coletivo que atende a Grande Vitória, começa nesta segunda (04). O primeiro terminal atendido será o de Campo Grande, em Cariacica.
A medida é para dificultar a contaminação pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. No Espírito Santo, o número de mortes por Covid-19 chegou 115.
A distribuição, de acordo com o governo do Estado, deve começar às 6h30.

Veja Também

Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória

Praia da Costa registra mais de 100 casos confirmados de coronavírus

PM do ES vai fechar o cerco contra aglomerações e comércio aberto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados