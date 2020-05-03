Distribuição de máscaras no ES começa pelo Terminal de Campo Grande

O governador Renato Casagrande (PSB) informou, neste domingo (03), que a distribuição de 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol, o sistema de transporte coletivo que atende a Grande Vitória, começa nesta segunda (04). O primeiro terminal atendido será o de Campo Grande, em Cariacica.
A medida é para dificultar a contaminação pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. No Espírito Santo, o número de mortes por Covid-19 chegou 115.
A distribuição, de acordo com o governo do Estado, deve começar às 6h30.