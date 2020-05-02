Praia da Costa registra mais de 100 casos confirmados de coronavírus

O bairro da Praia da Costa, em Vila Velha, registrou até este sábado (2) 105 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A região é a segunda do Estado com o maior número de casos, só fica atrás de Jardim Camburi, em Vitória, com 115 contaminados.
Contudo, na contagem proporcional, a Praia da Costa conta com um infectado a cada 296 habitantes, ao passo que Jardim Camburi tem uma pessoa que testou positivo para a doença a cada 340 moradores, levando em consideração dados do último censo, realizado em 2010.
A maior parte dos contaminados no bairro canela-verde são de pessoas entre 30 e 39 anos, com 29 casos dentro dessa faixa etária. Em segundo lugar, estão os moradores entre 40 e 49 anos (24 casos); seguidos pelas pessoas entre 20 e 29 anos (19). O bairro teve um óbito por Covid-19, de um homem de mais de 80 anos, registrada no último dia 17 de abril.
Na última terça-feira (28), a Superintendência Regional do Trabalho chegou a interditar um supermercado na Praia da Costa, por conta do afastamento de 22 empregados com a suspeita de terem se infectado com a doença.
Outros bairros próximos, como Itapuã e Praia de Itaparica, também estão entre os com maior número de casos no Espírito Santo, com 85 e 45 contaminados, respectivamente. Em Itapuã, o número de óbitos é maior, com três pessoas que não resistiram ao vírus, enquanto em Itaparica ainda não foram registradas mortes.
Apesar da quantidade de contaminados, muitas pessoas continuam indo à praia e praticado atividades físicas no calçadão da Praia da Costa. Vila Velha é o município com o maior número de casos no Estado, com 787 registrados, e 19 óbitos, segundo dados deste sábado (2). No total, o Espírito Santo tem 3.104 casos confirmados e 104 mortes.