Praia da Costa registra mais de 100 casos confirmados de coronavírus

Praia da Costa na última sexta-feira (1º): mesmo com medidas de isolamento, muitos foram à praia Crédito: Márcio Chagas/Foto Leitor

Contudo, na contagem proporcional, a Praia da Costa conta com um infectado a cada 296 habitantes, ao passo que Jardim Camburi tem uma pessoa que testou positivo para a doença a cada 340 moradores, levando em consideração dados do último censo, realizado em 2010.

A maior parte dos contaminados no bairro canela-verde são de pessoas entre 30 e 39 anos, com 29 casos dentro dessa faixa etária. Em segundo lugar, estão os moradores entre 40 e 49 anos (24 casos); seguidos pelas pessoas entre 20 e 29 anos (19). O bairro teve um óbito por Covid-19, de um homem de mais de 80 anos, registrada no último dia 17 de abril.

Outros bairros próximos, como Itapuã e Praia de Itaparica, também estão entre os com maior número de casos no Espírito Santo, com 85 e 45 contaminados, respectivamente. Em Itapuã, o número de óbitos é maior, com três pessoas que não resistiram ao vírus, enquanto em Itaparica ainda não foram registradas mortes.