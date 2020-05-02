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Covid-19

Coronavírus: ES tem mais de 3 mil casos confirmados e 104 mortes

Números foram atualizados neste sábado (2) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 16:42

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 16:42

Efeito do coronavírus na economia mundial
Dos contaminados no Estado, 130 já conseguiram se curar da doença Crédito: Divulgação
Espírito Santo já registra um total de 104 mortes e 3.104 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e publicados no Painel Covid-19, na tarde deste sábado (2). De acordo com os dados, nas últimas 24 horas foram constatados três óbitos e 191 novos casos no Estado.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 979. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,35%. Até o momento já foram realizados 14.022 testes da doença em todo o Estado.
A secretaria também divulgou o perfil das mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas:
  •  Mulher, 74 anos, residente de Serra
  • Mulher, 77 anos, residente de Vila Velha
  • Homem, 82 anos, residente de Serra

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TRATAMENTO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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