Coronavírus: ES tem mais de 3 mil casos confirmados e 104 mortes

O Espírito Santo já registra um total de 104 mortes e 3.104 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e publicados no Painel Covid-19, na tarde deste sábado (2). De acordo com os dados, nas últimas 24 horas foram constatados três óbitos e 191 novos casos no Estado.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 979. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,35%. Até o momento já foram realizados 14.022 testes da doença em todo o Estado.
A secretaria também divulgou o perfil das mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas:
- Mulher, 74 anos, residente de Serra
- Mulher, 77 anos, residente de Vila Velha
- Homem, 82 anos, residente de Serra
TRATAMENTO
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.