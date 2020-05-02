Coronavírus: ES tem mais de 3 mil casos confirmados e 104 mortes

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 979. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,35%. Até o momento já foram realizados 14.022 testes da doença em todo o Estado.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.