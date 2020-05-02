Manifestantes fecharam a Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, após se depararem com a agência da Caixa Econômica Federal fechada na manhã deste sábado (2). Eles queriam receber o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal.
Agência da Caixa fechada gera protesto em Vila Velha
Neste sábado, 13 agências no Espírito Santo abriram exclusivamente para atender quem precisava realizar o saque do benefício. Na lista que você encontra no site A Gazeta não consta a abertura da agência da Caixa situada na Glória, apenas as do Centro e de Normilia da Cunha, da região da Grande Terra Vermelha.
Os manifestantes seguiram da Avenida Champagnat até a Avenida Carlos Lindenberg, queimaram lixo no meio da pista e impediram a passagem de veículos na via, que é um dos principais acessos ao Centro da cidade e também à Segunda Ponte.
Ainda durante a manhã, viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram ao local e conseguiram dispersar o grupo de manifestantes. O trânsito na região já foi liberado.