Auxílio emergencial

Agência da Caixa fechada gera protesto em Vila Velha

Muitas pessoas foram à unidade localizada na Glória e se revoltaram com a situação, chegando a fechar a Avenida Carlos Lindenberg. A agência, porém, não estava na lista das unidades que abririam neste sábado
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 11:35

Manifestantes fecharam a Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, porque a Caixa não abriu Crédito: Internauta
Manifestantes fecharam  a Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, após se depararem com a agência da Caixa Econômica Federal  fechada na manhã deste sábado (2). Eles queriam receber o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal. 
Neste sábado, 13 agências no Espírito Santo abriram exclusivamente para atender quem precisava realizar o saque do benefício. Na lista que você encontra no site A Gazeta não consta a abertura da agência da Caixa situada na Glória, apenas as do Centro e de Normilia da Cunha, da região da Grande Terra Vermelha. 
Os manifestantes seguiram da Avenida Champagnat até a Avenida Carlos Lindenberg, queimaram lixo no meio da pista e impediram a passagem de veículos na via, que é um dos principais acessos ao Centro da cidade e também à Segunda Ponte. 
Ainda durante a manhã, viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram ao local e conseguiram dispersar o grupo de manifestantes. O trânsito na região já foi liberado.

