Caixa vai abrir 13 agências no sábado para saque dos R$ 600

Na quarta-feira, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo (Sindibancários) conseguiu uma liminar impedindo a abertura das agências. Porém, a liminar foi derrubada por decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até que haja manifestação do Ministério Público do Trabalho.

O sindicato se mostrou contrário a abertura por entender que os trabalhadores estariam expostos à contaminação pelo novo coronavírus. O Sindibancários também destacou que os beneficiados pelo programa podem utilizar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem, não sendo necessária a ida até uma agência bancária para efetuar o saque.