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No Espírito Santo

Caixa vai abrir 13 agências no sábado para saque dos R$ 600

Filas para o saque têm sido registradas ao longo da semana em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 14:12

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 14:12

Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Vitória em Jucutuquara.
Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Vitória em Jucutuquara  Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal vai abrir 13 agências neste sábado no Espírito Santo para que as pessoas possam fazer o saque do auxílio emergencial. Pelo calendário do banco, no dia 2 de maio estarão liberados os saques para as pessoas nascidas nos meses de setembro e outubro. O horário de atendimento será de 8h às 14h.

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Segundo consta no site da Caixa voltado para informar sobre a abertura das agências, serão abertas agências nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Linhares. Nem todas as agências desses municípios serão abertas. O banco não informou quais critérios adotou para definir a abertura das agências, mas o beneficiário pode ver quais estarão abertas clicando AQUI .

CONFIRA A LISTA COMPLETA AQUI TAMBÉM:

  • Cariacica
  • Campo Grande - Endereço: Avenida Expedito Garcia, 75
  • Colatina
  • Centro - Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 537
  • Guarapari
  • Centro - Endereço: Rua Getúlio Vargas, 204
  • Linhares
  • Centro - Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1197
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Centro - Endereço: Rua Professor Quintiliano, 27
  • Marataízes
  • Barra - Endereço: Praça Antônio Jacques Soares, s/n
  • São Mateus
  • Centro - Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 338
  • Serra
  • Civit II - Endereço:Hospital Metropolitano, Avenida Eldes Scherrer Souza, 508
  • Jardim Limoeiro - Endereço: Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes,1420
  • Vila Velha
  • Centro - Endereço: Avenida Champagnat, 1089
  • Normilia da Cunha - Endereço: Avenida Seringal, 01
  • Vitória
  • Centro - Endereço: Avenida Princesa Isabel,86
  • Jardim Camburi - Endereço: Avenida José Maria Vivacqua Santos, 250
Na quarta-feira, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo (Sindibancários) conseguiu uma liminar impedindo a abertura das agências. Porém, a liminar foi derrubada por decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até que haja manifestação do Ministério Público do Trabalho.

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O sindicato se mostrou contrário a abertura por entender que os trabalhadores estariam expostos à contaminação pelo novo coronavírus. O Sindibancários também destacou que os beneficiados pelo programa podem utilizar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem, não sendo necessária a ida até uma agência bancária para efetuar o saque.

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