Caixa vai abrir 13 agências no sábado para saque dos R$ 600

A Caixa Econômica Federal vai abrir 13 agências neste sábado no Espírito Santo para que as pessoas possam fazer o saque do auxílio emergencial. Pelo calendário do banco, no dia 2 de maio estarão liberados os saques para as pessoas nascidas nos meses de setembro e outubro. O horário de atendimento será de 8h às 14h.
Segundo consta no site da Caixa voltado para informar sobre a abertura das agências, serão abertas agências nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Linhares. Nem todas as agências desses municípios serão abertas. O banco não informou quais critérios adotou para definir a abertura das agências, mas o beneficiário pode ver quais estarão abertas clicando AQUI .
CONFIRA A LISTA COMPLETA AQUI TAMBÉM:
- Cariacica
- Campo Grande - Endereço: Avenida Expedito Garcia, 75
- Colatina
- Centro - Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 537
- Guarapari
- Centro - Endereço: Rua Getúlio Vargas, 204
- Linhares
- Centro - Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1197
- Cachoeiro de Itapemirim
- Centro - Endereço: Rua Professor Quintiliano, 27
- Marataízes
- Barra - Endereço: Praça Antônio Jacques Soares, s/n
- São Mateus
- Centro - Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 338
- Serra
- Civit II - Endereço:Hospital Metropolitano, Avenida Eldes Scherrer Souza, 508
- Jardim Limoeiro - Endereço: Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes,1420
- Vila Velha
- Centro - Endereço: Avenida Champagnat, 1089
- Normilia da Cunha - Endereço: Avenida Seringal, 01
- Vitória
- Centro - Endereço: Avenida Princesa Isabel,86
- Jardim Camburi - Endereço: Avenida José Maria Vivacqua Santos, 250
Na quarta-feira, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo (Sindibancários) conseguiu uma liminar impedindo a abertura das agências. Porém, a liminar foi derrubada por decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até que haja manifestação do Ministério Público do Trabalho.
O sindicato se mostrou contrário a abertura por entender que os trabalhadores estariam expostos à contaminação pelo novo coronavírus. O Sindibancários também destacou que os beneficiados pelo programa podem utilizar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem, não sendo necessária a ida até uma agência bancária para efetuar o saque.