Informais ficam até 5 horas na fila em busca do auxílio de R$ 600

Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do governo federal na Avenida Vitória em Jucutuquara. Crédito: Vitor Jubini

Por todo o Estado, gigantescas filas e aglomerações, em meio à pandemia, estão se formando em frente às agências da Caixa por trabalhadores informais, desempregados e mães chefes que tentam acessar o auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1,8 mil, criado pelo governo federal para dar uma renda àqueles que ficaram sem trabalho por causa da crise do coronavírus . Algumas pessoas chegaram a ficar quase 5 horas à espera do atendimento no Espírito Santo.

Na Avenida Vitória, nesta quinta-feira (30), havia muitas pessoas sem máscaras em um fila de quase um quarteirão. Na Reta da Penha, também em Vitória, o mesmo podia ser observado.

Terceiro dia de fila na Caixa

A Caixa tem reforçado que nas filas têm muita gente que não faz parte do público alvo do atendimento presencial, ou seja, clientes em busca de serviços essenciais (como saque do seguro desemprego e Bolsa Família sem cartão, desbloqueio de senhas, etc) e o público beneficiário do saque em espécie escalonado por data de nascimento. Levantamento da Caixa aponta que apenas uma pessoa a cada cinco que buscaram presencialmente o banco na segunda-feira (27) tinha direito ao saque na referida data.

CALENDÁRIO DE SAQUE EM DINHEIRO

27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril  nascidos em março e abril

29 de abril  nascidos em maio e junho

30 de abril  nascidos julho e agosto

04 de maio  nascidos em setembro e outubro

05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

IOS. A Caixa lançou uma nova versão do aplicativo Caixa Tem para permitir que os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 possam pedir o saque do dinheiro nos caixas eletrônicos e também nas Lotéricas. A atualização está disponível para download nos aparelhos Android

Os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal que vão sacar o valor da conta digital da Caixa têm até duas horas para utilizar o código autorizador fornecido pelo aplicativo Caixa Tem. Passado este prazo, será preciso emitir um novo número para resgatar o dinheiro nas agências ou lotéricas. Nesta manhã, trabalhadores enfrentaram fila de mais de 5 horas para tentar pegar o dinheiro nas agências da capital paulista.

"O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui", afirma o banco.

Desde o lançamento do programa federal dedicado a auxiliar desempregados, trabalhadores informais e mães chefes de família durante a pandemia, o Caixa Tem é alvo de inúmeras reclamações dos beneficiários, que não conseguem pegar o valor porque o sistema fica "fora do ar".

Pelo aplicativo, segundo o banco, continuam disponíveis as opções para pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, e para transferências, entre outros serviços. Para estas operações não é necessária a emissão de um código validador.