Saiba o que fazer ao ter dados inconclusivos no auxílio emergencial

De acordo com a Dataprev, empresa pública que faz a conferência dos dados do usuário, os pedidos podem ser negados pelos seguintes motivos:

Após a finalização do cadastro ou da contestação, os dados informados pelo cidadão serão analisados novamente pela Dataprev. Caso o trabalhador tenha o direito reconhecido pela empresa pública, a Caixa efetuará a liberação dos recursos em até três dias úteis após o recebimento da informação pela Dataprev. O acompanhamento do pedido do Auxílio Emergencial é feito pelo aplicativo, pelo site ou pela central de atendimento exclusiva 111, diz a nota.