Saiba o que fazer ao ter dados inconclusivos no auxílio emergencial

Os trabalhadores que fizeram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal e receberam a mensagem de dados inconclusivos podem entrar novamente no aplicativo ou no site da Caixa para fazer um novo pedido. A mensagem chega para quem esqueceu ou inseriu algum dado de forma incorreta no momento em que requisitou o benefício.
De acordo com a Dataprev, empresa pública que faz a conferência dos dados do usuário, os pedidos podem ser negados pelos seguintes motivos:
- Marcou como chefe de família, porém não inseriu nenhum membro familiar;
- Não colocou informação do sexo nas bases do governo federal;
- Dados da família colocados de forma errada como, por exemplo, CPF e data de nascimento;
- Divergência de cadastramento entre membros da mesma família;
- Inclusão de algum membro da família com indicativo de óbito
Para estes casos, é possível rever os dados, incluir as informações corretas e submeter um novo pedido.
Em nota, a Caixa esclarece que, após a análise dos dados do trabalhador pela Dataprev, se o retorno for Dados inconclusivos, será permitido ao cidadão realizar nova solicitação. Já se o resultado for Benefício não aprovado, é possível contestar o motivo da não aprovação ou realizar a correção de dados por meio de nova solicitação.
As solicitações devem ser feitas pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br, onde o trabalhador fará novo preenchimento dos dados, sem a necessidade de apresentação de documentos.
Após a finalização do cadastro ou da contestação, os dados informados pelo cidadão serão analisados novamente pela Dataprev. Caso o trabalhador tenha o direito reconhecido pela empresa pública, a Caixa efetuará a liberação dos recursos em até três dias úteis após o recebimento da informação pela Dataprev. O acompanhamento do pedido do Auxílio Emergencial é feito pelo aplicativo, pelo site ou pela central de atendimento exclusiva 111, diz a nota.