Beneficiários do auxílio de R$ 600 relatam falta de resposta do governo

Aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial Crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Uma das pessoas que sofre com essa falta de resposta é a moradora de Vitória Rita de Cássia Nunes Lima, 45. Ela conta que fez o cadastro logo nos primeiros dias após a liberação do aplicativo.

Teve uma hora que olhei e apareceu que o cadastro havia sido aprovado e que o dinheiro estaria numa conta do Banco do Brasil. Achei estranho, porque tenho conta na Caixa há 18 anos e nunca tive conta no BB, relata.

Usuária tirou um print da tela quando viu que havia sido aprovada para receber o auxílio emergencial Crédito: Reprodução Caixa Auxílio Emergencial

Fui no Banco do Brasil e chegando lá me falaram que o dinheiro não estava lá. Fui na Caixa e também não estava. Depois fui conferir novamente e o aplicativo passou a mostrar a mensagem de em análise, conta.

Num segundo momento, de acordo com a usuária, a resposta era que o pedido ainda estava em análise Crédito: Reprodução Caixa Auxílio Emergencial

Assim como Rita, existem centenas de pessoas que reclamam da falta de resposta. Segundo o governo federal, a análise seria feita em até cinco dias, mas o prazo não vem sendo cumprido.

Outra forma de saber se o cadastro foi aceito é ligar para o telefone disponibilizado pela Caixa, o 111, mas é preciso ter paciência, pois o número fica indisponível na maior parte do dia, com sinal de ocupado, ou a ligação cai logo após o atendimento automático.

Uma leitora de 64 anos, moradora de Vila Velha, que pediu para não ter o nome divulgado, conta que, após dezenas de tentativas, desde a última semana, conseguiu ser atendida. Ao inserir o CPF, recebeu a mensagem de que está no Cadastro Único e teve o benefício aprovado. "Disseram que o valor será depositado no dia 28. Agora, é aguardar se vai entrar mesmo na conta", diz ela.