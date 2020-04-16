Bolsonaro: governo não tem como manter auxílio de R$ 600 por muito tempo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não tem como manter o auxílio emergencial de R$ 600 ou outras ações por muito tempo. Segundo ele, o governo já destinou R$ 600 bilhões e os gastos das medidas podem chegar a R$ 1 trilhão. "O governo não é uma fonte de socorro eterna", disse em pronunciamento oficial no Palácio do Planalto.

O presidente da República,Jair Bolsonaro, fez pronunciamento para anunciar demissão de Mandetta e substituto Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Bolsonaro afirmou que era um direito do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta defender seu ponto de vista como médico, mas que a questão da manutenção de empregos não foi tratada como acredita que deveria ter sido. O presidente citou novamente que o isolamento social e fechamento de comércio afeta, principalmente, trabalhadores informais, que não podem ficar sem trabalho.

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"Como presidente da República eu coordeno vinte e dois ministérios. Na maioria das vezes, o problema não afeta só um ministério. Quando se fala em saúde, em vida, não pode deixar de falar de emprego, porque uma pessoa desempregada está mais propensa do que uma outra que está empregada", afirmou.