Veja como é o cadastro para o auxílio emergencial e quem poderá receber os R$ 600

Trabalhadores informais vão receber auxílio emergencial no valor de R$ 600 Crédito: Divulgação

Já está no ar o site lançado pelo governo federal para o cadastro de trabalhadores informais ou desempregados que estão sem renda.

Esse site, o auxilio.gov.br, deve ser usado por quem não está no CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para o pagamento de benefícios sociais.

Esse novo cadastro servirá para a realização da autodeclaração de renda.

CONFIRA QUEM RECEBERÁ O AUXÍLIO:

R$ 600, por três meses

Quem poderá receber

Trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e intermitentes sem emprego fixo, que não estejam recebendo benefício previdenciário ou seguro-desemprego

São três grupos principais com direito:

1. Beneficiários do Bolsa Família;

2. Autônomos e informais que estão no CadÚnico

3. Autônomos e informais que não estão no CadÚnico

Mães que sustentam a família

Terão direito a uma cota dupla do auxílio, totalizando R$ 1.200

CadÚnico (cadastro de benefícios sociais do governo federal)

Para quem se cadastrou até 20 de março, a concessão deve ser mais fácil, pois a identificação da renda será mais rápida

O sistema de cadastro está fechado

Quem não estiver cadastrado poderá fazer autodeclaração no aplicativo lançado pelo governo

Como consultar o CadÚnico

É necessário informar

Nome completo

Data de nascimento

Nome da mãe

Cidade de residência

Em seguida, clique em "Não sou um robô", siga as instruções e depois em "Emitir".

Se o sistema localizar o cadastro, serão informados o NIS (Número de Informações Sociais), nome e situação do cadastro.

O sistema não localizará quem fez o cadastro há menos de 45 dias.

Quem estiver neste cadastro não precisará do aplicativo lançado pelo governo.

Aplicativo para quem não está no CadÚnico

Clique em "Realize sua solicitação"

Informe os dados pessoais, como nome e CPF e envie o pedido

O sistema dará início à análise de informações para decidir se há ou não o direito

Renda máxima para ter o direito

Até R$ 522,50 por pessoa na família ou até R$ 3.135 por grupo familiar

Em 2018, renda tributável de até R$ 28.559,70

Como será o pagamento

A Caixa criará um calendário, mas o cronograma não está fechado

Uma transferência mensal para conta-corrente do benefício será gratuita

Outras questões

Até duas pessoas da mesma família podem receber

Quem recebe Bolsa Família ficará, por três meses, com o auxílio, se o valor for maior

Trabalho formal é aquele com registro em carteira e funcionários públicos em cargos em comissão

Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da residência