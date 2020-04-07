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Benefício

Veja como é o cadastro para o auxílio emergencial e quem poderá receber os R$ 600

O auxílio emergencial deve começar a ser pago nesta quinta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 11:17

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 11:17

Os advogados infectados pela Covid-19 vão receber inicialmente duas parcelas mensais de R$ 600
Trabalhadores informais vão receber auxílio emergencial no valor de R$ 600 Crédito: Divulgação
Já está no ar o site lançado pelo governo federal para o cadastro de trabalhadores informais ou desempregados que estão sem renda.
Esse site, o auxilio.gov.br, deve ser usado por quem não está no CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para o pagamento de benefícios sociais.
Esse novo cadastro servirá para a realização da autodeclaração de renda.

CONFIRA QUEM RECEBERÁ O AUXÍLIO:

R$ 600, por três meses

Quem poderá receber

Trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e intermitentes sem emprego fixo, que não estejam recebendo benefício previdenciário ou seguro-desemprego

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São três grupos principais com direito:
1. Beneficiários do Bolsa Família;
2. Autônomos e informais que estão no CadÚnico
3. Autônomos e informais que não estão no CadÚnico

Mães que sustentam a família

Terão direito a uma cota dupla do auxílio, totalizando R$ 1.200

CadÚnico (cadastro de benefícios sociais do governo federal)

  • Para quem se cadastrou até 20 de março, a concessão deve ser mais fácil, pois a identificação da renda será mais rápida
  • O sistema de cadastro está fechado
  • Quem não estiver cadastrado poderá fazer autodeclaração no aplicativo lançado pelo governo

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Como consultar o CadÚnico

Acesse o link meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico

É necessário informar

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Nome da mãe
  • Cidade de residência
Em seguida, clique em "Não sou um robô", siga as instruções e depois em "Emitir".
Se o sistema localizar o cadastro, serão informados o NIS (Número de Informações Sociais), nome e situação do cadastro.
O sistema não localizará quem fez o cadastro há menos de 45 dias.
Quem estiver neste cadastro não precisará do aplicativo lançado pelo governo.

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Aplicativo para quem não está no CadÚnico

Acesse auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
Clique em "Realize sua solicitação"
Informe os dados pessoais, como nome e CPF e envie o pedido
O sistema dará início à análise de informações para decidir se há ou não o direito

Renda máxima para ter o direito

Até R$ 522,50 por pessoa na família ou até R$ 3.135 por grupo familiar
Em 2018, renda tributável de até R$ 28.559,70

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Como será o pagamento

A Caixa criará um calendário, mas o cronograma não está fechado
Uma transferência mensal para conta-corrente do benefício será gratuita

Outras questões

Até duas pessoas da mesma família podem receber
Quem recebe Bolsa Família ficará, por três meses, com o auxílio, se o valor for maior
Trabalho formal é aquele com registro em carteira e funcionários públicos em cargos em comissão
Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da residência
Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, não entram no cálculo da renda familiar

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