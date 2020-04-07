Veja como é o cadastro para o auxílio emergencial e quem poderá receber os R$ 600

Já está no ar o site lançado pelo governo federal para o cadastro de trabalhadores informais ou desempregados que estão sem renda.
Esse site, o auxilio.gov.br, deve ser usado por quem não está no CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para o pagamento de benefícios sociais.
Esse novo cadastro servirá para a realização da autodeclaração de renda.
CONFIRA QUEM RECEBERÁ O AUXÍLIO:
R$ 600, por três meses
Quem poderá receber
Trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e intermitentes sem emprego fixo, que não estejam recebendo benefício previdenciário ou seguro-desemprego
São três grupos principais com direito:
1. Beneficiários do Bolsa Família;
2. Autônomos e informais que estão no CadÚnico
3. Autônomos e informais que não estão no CadÚnico
Mães que sustentam a família
Terão direito a uma cota dupla do auxílio, totalizando R$ 1.200
CadÚnico (cadastro de benefícios sociais do governo federal)
- Para quem se cadastrou até 20 de março, a concessão deve ser mais fácil, pois a identificação da renda será mais rápida
- O sistema de cadastro está fechado
- Quem não estiver cadastrado poderá fazer autodeclaração no aplicativo lançado pelo governo
Como consultar o CadÚnico
Acesse o link meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico
É necessário informar
- Nome completo
- Data de nascimento
- Nome da mãe
- Cidade de residência
Em seguida, clique em "Não sou um robô", siga as instruções e depois em "Emitir".
Se o sistema localizar o cadastro, serão informados o NIS (Número de Informações Sociais), nome e situação do cadastro.
O sistema não localizará quem fez o cadastro há menos de 45 dias.
Quem estiver neste cadastro não precisará do aplicativo lançado pelo governo.
Aplicativo para quem não está no CadÚnico
Clique em "Realize sua solicitação"
Informe os dados pessoais, como nome e CPF e envie o pedido
O sistema dará início à análise de informações para decidir se há ou não o direito
Renda máxima para ter o direito
Até R$ 522,50 por pessoa na família ou até R$ 3.135 por grupo familiar
Em 2018, renda tributável de até R$ 28.559,70
Como será o pagamento
A Caixa criará um calendário, mas o cronograma não está fechado
Uma transferência mensal para conta-corrente do benefício será gratuita
Outras questões
Até duas pessoas da mesma família podem receber
Quem recebe Bolsa Família ficará, por três meses, com o auxílio, se o valor for maior
Trabalho formal é aquele com registro em carteira e funcionários públicos em cargos em comissão
Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da residência
Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, não entram no cálculo da renda familiar