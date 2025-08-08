Morre aos 83 anos Braz Damiani, um dos sócios-fundadores da Viação Joana D´Arc

Morreu aos 83 anos o empresário Braz Damiani, um dos sócios-fundadores da Viação Joana D'Arc, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (8). A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial da empresa. A causa da morte não foi informada.



"Homem visionário, sua jornada foi marcada por dedicação, espírito empreendedor e compromisso com o crescimento da empresa. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos os que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória", diz o comunicado.