Braz Damiani
Braz Damiani
1942
2025

Morre aos 83 anos Braz Damiani, um dos sócios-fundadores da Viação Joana D´Arc

Empresário morreu nesta sexta-feira (8) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo; Prefeito da cidade e a empresa lamentaram a perda do ilustre colatinense

Cachoeiro de Itapemirim
Publicado em 08/08/2025 às 18h55

Morreu aos 83 anos o empresário Braz Damiani, um dos sócios-fundadores da Viação Joana D'Arc, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (8). A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial da empresa. A causa da morte não foi informada.

"Homem visionário, sua jornada foi marcada por dedicação, espírito empreendedor e compromisso com o crescimento da empresa. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos os que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória", diz o comunicado.

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, também lamentou a perda do empresário. "É com profundo pesar que nos despedimos deste grande colatinense que nos deixou. Que Deus, em sua imensa sabedoria, conforte os corações de todos os familiares e amigos.", disse.

Colatina Empresário Obituário

