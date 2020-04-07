O Cacique Roberto Whera, da Aldeia Olho Dágua (Tekoa Tetxary), reforçou o pedido para que todos fiquem em casa Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Caciques suspendem visitas a aldeias de Aracruz por conta de coronavírus

Caciques das aldeias Tupinikim e Guarani, em Aracruz , Região Norte do Espírito Santo , decidiram adotar medidas mais rígidas com o objetivo de proteger os índios da pandemia do novo coronavírus . Por causa dos riscos de contaminação, as visitas nas aldeias do município foram suspensas por tempo indeterminado.

De acordo com o cacique Roberto Whera, da Aldeia Olho Dágua (Tekoa Tetxary), o pedido é para que todos permaneçam em casa neste momento. Devido à pandemia do Covid-19, a gente, como cacique e liderança, decidiu que, por um período indeterminado, visitas de não indígenas estão suspensas para o bem de nossas comunidades e para resguardar os mais velhos, inclusive nossas crianças. Gostaria muito que a população não indígena respeitasse a decisão da nossa comunidade, pediu.

Prefeitura de Aracruz informou que todas as orientações de prevenção ao coronavírus estão sendo passadas para a população indígena e a fiscalização do município também está atuando nessas regiões. A prefeitura informou ainda que está sendo preparado na sede do município um espaço com leitos específicos para a comunidade indígena caso seja necessário.

Aracruz possui 12 aldeias indígenas, sendo seis Tupinikim e seis Guarani. Nessas comunidades vivem cerca de 1.400 famílias que preservam suas culturas e o modo de vida. As aldeias se destacam no turismo, já que é a única cidade que ainda possui índios aldeados no Espírito Santo.

CASOS DE COVID-19

O último Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Aracruz, divulgado nesta segunda-feira (6), confirmou mais dois casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os pacientes diagnosticados com a Covid-19 são um homem, de 47 anos e uma mulher de 27.