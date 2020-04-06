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Colatina

Idoso com coronavírus em Colatina: 'Tenha cuidado, não é brincadeira'

Ademir Roque Siqueira, 60 anos, é o segundo paciente infectado pelo novo coronavírus em Colatina. Ele está internado em um hospital particular do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 18:36

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 18:36

Esse negócio não dá para saber de onde está vindo mais, nos últimos dias eu fiquei em casa praticamente o tempo todo, e ainda fui infectado. É dessa maneira que o idoso Ademir Roque Siqueira, 60 anos, se mostra surpreso ao falar sobre a contaminação pelo novo coronavírus. O homem é o segundo paciente confirmado com a Covid-19 em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O resultado do exame foi divulgado na tarde deste domingo (5) e confirmado pelo prefeito do município, Sérgio Meneguelli, na tarde  desta segunda-feira (06). O paciente está internado em um hospital da rede particular do município se recuperando da doença.
De acordo com o idoso, como medida de prevenção, ele estava afastado do trabalho como inspetor escolar há cerca de 20 dias e afirma que, durante quase todo o tempo, permaneceu em casa. Os primeiros sintomas da doença foram febre, dores no corpo e queimação no peito. Suspeitando que podia ser dengue ou chikungunya, ele procurou atendimento médico, os exames deram negativos para essas doenças e ele foi orientado a retornar para casa.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Ademie Roque Siqueira, 60 anos.
Ademir Roque Siqueira, 60 anos, é o segundo paciente que testou positivo para  a Covid-19 em Colatina. Crédito: Reprodução
Os sintomas aumentaram poucos dias depois, principalmente a febre. A família de Ademir procurou então a Secretaria de Saúde do Município para realizar exames que poderiam confirmar a contaminação pelo novo coronavírus. O resultado positivo para Covid-19 foi divulgado na tarde deste domingo (5) .
O paciente está em isolamento em um hospital da rede particular de Colatina, se recuperando da doença. Ele relatou que ainda apresenta alguns sintomas e desconforto respiratório, mas se sente melhor. O idoso ainda fez um alerta para que as pessoas não subestimem os efeitos da Covid-19.
Tenha cuidado, isso não é brincadeira. O que eu passei não é brincadeira. É preciso que as pessoas tenham muita cautela com essa doença, finalizou Ademir Roque.

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