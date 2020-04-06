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Coronavírus no ES

Colatina registra segundo caso confirmado do novo coronavírus

A informação foi divulgada nas redes sociais da prefeitura e confirmada no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) na noite deste domingo (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:39

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:39

Rio Doce é dos principais símbolos de Colatina
Calçadão da avenida Beira-Rio, em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina, na Região Noroeste do Estado, confirmou mais um caso do novo coronavírus na noite deste domingo (05). Agora, já são dois pacientes testados positivo para a Covid-19 na cidade. A informação foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura e confirmada no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Não foi informado o sexo, idade ou estado de saúde do paciente.
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, publicou um vídeo nas redes sociais, informando sobre o segundo caso confirmado na cidade. Segundo o chefe do executivo municipal, os casos estão sendo registrados por transmissão comunitária, quando não se sabe a origem.  Diante da situação, Meneguelli faz um apelo para que a população redobre os cuidados e reforce medidas de prevenção contra o vírus.
Colatina registra segundo caso confirmado do novo coronavírus

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Nós temos que tomar todos os cuidados, porque os casos estão sendo comunitários. Não estamos querendo criar pânico, mas estamos preocupados e é preciso que todos se preocupem, porque é uma guerra em que o inimigo é invisível. E a única defesa que temos, o escudo que temos é o isolamento. Peço que as pessoas que não precisam sair, que não saiam de casa, disse.

SEGUNDO CASO EM TRÊS DIAS

O primeiro caso havia sido registrado na última sexta-feira (03). Portanto, são duas confirmações em três dias no município. Além disso, o prefeito informou que as notificações de suspeita da doença registradas na cidade dobraram. Agora, segundo Meneguelli, são 58 registros, sendo dois casos confirmados, 23 casos descartados e 33 suspeitos e em investigação.
Esse número, no entanto, ainda não constava no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que contabiliza 28 casos, sendo dois confirmados, 21 descartados e cinco suspeitos.

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