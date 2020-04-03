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Covid-19

Prefeitura de Colatina confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com o prefeito, o paciente é do sexo masculino, e tem 53 anos. O homem está internado em um hospital da rede particular do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:21

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:21

Fachada da Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina registra primeiro caso confirmado de coronavírus Crédito: Larissa Avilez
A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi passada pelo prefeito municipal, Sérgio Meneguelli (PRB), na tarde desta sexta-feira (3). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não confirmou o caso.
De acordo com o prefeito, o paciente é do sexo masculino, e tem 53 anos. O homem está internado na UTI de  um hospital da rede particular do município.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o homem infectado é hipertenso e obeso. Ele não apresenta histórico de viagem para  áreas de risco da covid-19. 
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
A prefeitura informou que ainda na tarde desta sexta-feira pretende colocar familiares do paciente em isolamento domiciliar. Se necessário colher material para exame.

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