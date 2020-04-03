Prefeitura de Colatina confirma primeiro caso de coronavírus

A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi passada pelo prefeito municipal, Sérgio Meneguelli (PRB), na tarde desta sexta-feira (3). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não confirmou o caso.
De acordo com o prefeito, o paciente é do sexo masculino, e tem 53 anos. O homem está internado na UTI de um hospital da rede particular do município.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o homem infectado é hipertenso e obeso. Ele não apresenta histórico de viagem para áreas de risco da covid-19.
A prefeitura informou que ainda na tarde desta sexta-feira pretende colocar familiares do paciente em isolamento domiciliar. Se necessário colher material para exame.