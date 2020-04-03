Governo do ES divulga novas diretrizes sobre o coronavírus no Estado

O governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicou oficialmente novas diretrizes sobre o coronavírus. A publicação feita no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (3) e assinada pelo secretário da pasta, Nésio Fernandes, traz detalhadamente como é a atuação no combate à Covid-19, desde a classificação dos tipos de transmissões, protocolos de atendimento, os sintomas, coleta dos exames, divulgação dos resultados e até mesmo pacientes curados.
Vale salientar que a infecção humana pelo novo coronavírus é uma potencial emergência de saúde pública de importância internacional, desta forma, um evento de saúde pública de notificação imediata pelos agentes envolvidos.
Uma das notas técnicas está relacionada aos novos critérios para a definição sobre a transmissão comunitária. Desde o último dia 30 de março o Estado reconheceu esse estágio da Covid-19 em solo capixaba. Dez dias antes, a portaria 454 já havia declarado a situação em território nacional.
A nova classificação considera casos suspeitos de transmissão comunitária todos os pacientes portadores de síndromes gripais que são investigados com suspeita de contaminação pela Covid-19, independentemente de viagens.
São considerados passíveis de notificação obrigatória pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): febre + sintomas respiratórios + dificuldade para respirar (dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95%, ou desconforto respiratório); pessoas com sinais / sintomas respiratórios com ou sem febre, nas seguintes situações: pacientes hospitalizados, gestantes, profissionais da saúde e funcionários de forças de segurança, população privada de liberdade e portadores de comorbidades (diabetes, doenças do coração, hepáticas, neurológicas, imunodeficiência, infecção por HIV, doença renal, doença crônica, neoplasias, tuberculose, obesidade e bariátricos).
Sobre os casos confirmados da Covid-19, as novas diretrizes os classifica das seguintes formas:
Laboratorial: caso suspeito com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité até o sétimo dia do início dos sintomas ou teste sorológico positivo em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.
Clínico-epidemiológico: caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para covid-19, que apresente febre ou pelo menos um dos sinais, ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e, para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, ou, RT PCR negativo porém, realizado após o nono dia de início dos sintomas.
CASOS DESCARTADOS, EXCLUÍDOS E CURADOS
A Sesa considera como descartado aquele caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado RT PCR negativo para SARS-CoV-2 (exame mais prolongado) ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
139 casos
Pelo último boletim divulgado, o ES tem quase 140 registros da covid-19 e 4 mortes
São classificados curados, casos em isolamento domiciliar no qual, casos se passem os 14 dias em isolamento, a contar da data de início dos sintomas e que, necessariamente, estão assintomáticos. Em relação aos pacientes em regime de internação, a definição de cura dependerá da avaliação da equipe médica.
SINTOMAS E FEBRE
Outra observação importante no decreto publicado no Diário Oficial do Estado está relacionado aos sinais e sintomas da Covid-19 que devem ser observados nos pacientes, entre eles tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio inferior a 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.
Em relação aos sintomas da febre, será considerado temperatura febril acima de 37,8 °C. A Sesa, entretanto, salienta que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deverá ser registrada na ficha de notificação.
REDE DE MONITORAMENTO
Por fim, a Secretaria de Estado da Saúde confirma a expansão da rede de monitoramento para o coronavírus no Espírito Santo, definido esses locais como "unidades sentinelas". Nesse sentido serão criadas unidades em 12 novos municípios, além da Capital Vitória, onde uma unidade já é mantida: as cidades contempladas são Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Aracruz, Colatina, Linhares, Barra de São Francisco e São Mateus.