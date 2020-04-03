Governo do ES divulga novas diretrizes sobre o coronavírus no Estado

O Governo do estado definiu novas diretrizes para a atuação em relação ao coronavírus, inclusive as ações laboratoriais na detecção dos casos da covid-19 Crédito: Fiocruz/Arquivo

O governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicou oficialmente novas diretrizes sobre o coronavírus. A publicação feita no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (3) e assinada pelo secretário da pasta, Nésio Fernandes, traz detalhadamente como é a atuação no combate à Covid-19 , desde a classificação dos tipos de transmissões, protocolos de atendimento, os sintomas, coleta dos exames, divulgação dos resultados e até mesmo pacientes curados.

Vale salientar que a infecção humana pelo novo coronavírus é uma potencial emergência de saúde pública de importância internacional, desta forma, um evento de saúde pública de notificação imediata pelos agentes envolvidos.

A nova classificação considera casos suspeitos de transmissão comunitária todos os pacientes portadores de síndromes gripais que são investigados com suspeita de contaminação pela Covid-19, independentemente de viagens.

São considerados passíveis de notificação obrigatória pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): febre + sintomas respiratórios + dificuldade para respirar (dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95%, ou desconforto respiratório); pessoas com sinais / sintomas respiratórios com ou sem febre, nas seguintes situações: pacientes hospitalizados, gestantes, profissionais da saúde e funcionários de forças de segurança, população privada de liberdade e portadores de comorbidades (diabetes, doenças do coração, hepáticas, neurológicas, imunodeficiência, infecção por HIV, doença renal, doença crônica, neoplasias, tuberculose, obesidade e bariátricos).

Sobre os casos confirmados da Covid-19, as novas diretrizes os classifica das seguintes formas:

Laboratorial: caso suspeito com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité até o sétimo dia do início dos sintomas ou teste sorológico positivo em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

Clínico-epidemiológico: caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para covid-19, que apresente febre ou pelo menos um dos sinais, ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e, para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, ou, RT PCR negativo porém, realizado após o nono dia de início dos sintomas.

CASOS DESCARTADOS, EXCLUÍDOS E CURADOS

A Sesa considera como descartado aquele caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado RT PCR negativo para SARS-CoV-2 (exame mais prolongado) ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

139 casos Pelo último boletim divulgado, o ES tem quase 140 registros da covid-19 e 4 mortes

São classificados curados, casos em isolamento domiciliar no qual, casos se passem os 14 dias em isolamento, a contar da data de início dos sintomas e que, necessariamente, estão assintomáticos. Em relação aos pacientes em regime de internação, a definição de cura dependerá da avaliação da equipe médica.

SINTOMAS E FEBRE

Outra observação importante no decreto publicado no Diário Oficial do Estado está relacionado aos sinais e sintomas da Covid-19 que devem ser observados nos pacientes, entre eles tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio inferior a 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.

De acordo com a OMS, a febre é o sintoma mais comum do novo coronavírus, presente em 88% dos casos Crédito: Annie Spratt/ Unsplash

Em relação aos sintomas da febre, será considerado temperatura febril acima de 37,8 °C. A Sesa, entretanto, salienta que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deverá ser registrada na ficha de notificação.

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