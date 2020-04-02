Coronavírus: 1º caso no Brasil foi em janeiro, diz Ministério da Saúde

Início do avanço do novo coronavírus no Brasil foi um mês antes do que se pensava Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (2) a identificação de um primeiro caso de coronavírus no Brasil ainda em janeiro deste ano. Até agora, a primeira confirmação tinha ocorrido no dia 26 de fevereiro.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, o vírus já estava no Brasil em janeiro, um mês antes do que se pensava. A confirmação veio após investigação retrospectiva de casos.

Ele não deu detalhes sobre onde foi localizado esse caso nem tampouco sobre o perfil da pessoa infectada, mas disse que se trata de um caso importado de outro país.

"Tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso confirmado. Ele é da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Planalto. "Havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020, com caso importado, obviamente".

"Esse caso agora está sendo mais investigado, mas o resultado laboratorial é PCR, não tenho dúvidas de que é um caso confirmado".

Até então, o primeiro caso confirmado da doença era de um homem de 61 anos de São Paulo que havia viajado à Itália, país com uma das maiores concentrações de registros da doença. A confirmação desse caso foi feita pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro.