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Início da pandemia

Coronavírus: 1º caso no Brasil foi em janeiro, diz Ministério da Saúde

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, o vírus já estava no Brasil em janeiro, um mês antes do que se pensava. A confirmação veio após investigação retrospectiva de casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 20:05

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 20:05

Coronavírus - Covid19
Início do avanço do novo coronavírus no Brasil foi um mês antes do que se pensava Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (2) a identificação de um primeiro caso de coronavírus no Brasil ainda em janeiro deste ano. Até agora, a primeira confirmação tinha ocorrido no dia 26 de fevereiro.
Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, o vírus já estava no Brasil em janeiro, um mês antes do que se pensava. A confirmação veio após investigação retrospectiva de casos.
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Ele não deu detalhes sobre onde foi localizado esse caso nem tampouco sobre o perfil da pessoa infectada, mas disse que se trata de um caso importado de outro país.
"Tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso confirmado. Ele é da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Planalto. "Havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020, com caso importado, obviamente".

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"Esse caso agora está sendo mais investigado, mas o resultado laboratorial é PCR, não tenho dúvidas de que é um caso confirmado".
Até então, o primeiro caso confirmado da doença era de um homem de 61 anos de São Paulo que havia viajado à Itália, país com uma das maiores concentrações de registros da doença. A confirmação desse caso foi feita pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro.
De acordo com Oliveira, a investigação retroativa também foi feita com o vírus da zika. "Inicialmente achávamos que os primeiros casos eram de abril de 2015; um ano depois, com investigação retrospectiva, identificamos que havia casos em banco de sangue na região amazônica desde abril de 2014."

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