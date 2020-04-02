Coronavírus no ES: 20 pessoas estão internadas em UTIs

Em coletiva de imprensa por videoconferência na tarde desta quinta-feira (2), o governador Renato Casagrande informou que o Espírito Santo possui, no momento, 20 pessoas internadas em UTIs por causa do novo coronavírus. Dessas, 17 estão em hospitais particulares e três na rede pública.
Casagrande não entrou em detalhes, mas afirmou que há casos de internação em situação mais grave. "Nós temos outras pessoas em UTIs. São 20 pessoas em tratamento, algumas em situações críticas, algumas internadas. Não dá para falar mais do que isso. Não podemos dar mais informações", explicou.
NÚMERO MAIS QUE DOBROU
De quarta-feira (01) para quinta (02), de acordo com boletins da Secretaria da Saúde, o número de pessoas internadas em UTIs no Estado mais que dobrou: subiu de 9 para 20.
DUAS MORTES
Somente nesta quinta-feira, o Espírito Santo teve dois casos confirmados de mortes pela Covid-19. Além disso, pelo menos 139 pessoas estão infectadas no Estado.