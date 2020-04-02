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Aumento de casos

Coronavírus no ES: 20 pessoas estão internadas em UTIs

Segundo o governador Renato Casagrande, 17 estão em hospitais particulares e três na rede pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 19:53

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 19:53

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Em coletiva de imprensa por videoconferência na tarde desta quinta-feira (2), o governador Renato Casagrande informou que o Espírito Santo possui, no momento,  20 pessoas internadas em UTIs por causa do novo coronavírus. Dessas,  17 estão em hospitais particulares e três na rede pública. 
Casagrande não entrou em detalhes, mas afirmou que há casos de internação em situação mais grave. "Nós temos outras pessoas em UTIs. São  20 pessoas em tratamento, algumas em situações críticas, algumas internadas. Não dá para falar mais do que isso. Não podemos dar mais informações", explicou. 

NÚMERO MAIS QUE DOBROU 

De quarta-feira (01) para quinta (02), de acordo com boletins da Secretaria da Saúde, o número de pessoas internadas em UTIs no Estado mais que dobrou: subiu de 9 para 20.

DUAS MORTES

Somente nesta quinta-feira, o Espírito Santo teve dois casos confirmados de mortes pela Covid-19. Além disso, pelo menos 139 pessoas estão infectadas no Estado. 

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