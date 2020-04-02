Lojas de chocolate, material de construção e oficinas poderão reabrir no ES

Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem Crédito: Vitor Jubini

* Atualização: a matéria foi publicada inicialmente às 18h13 de quinta (2) com a informação dada pelo governador na coletiva de imprensa de que as lojas de chocolates poderiam abrir a partir de sábado. O governo emitiu um boletim às 21h do mesmo dia, dizendo que a medida valeria só a partir de segunda (6), sendo a reportagem atualizada com a informação. Já o decreto publicado nesta sexta (3) fala que a decisão começa a valer imediatamente. A única exceção é para lojas automotivas e de materiais de construção, que podem abrir só a partir de segunda. O texto foi atualizado com a versão final às 15h18 desta sexta.

O governador Renato Casagrande anunciou nesta quinta-feira (2) que vai publicar um novo decreto prorrogando o fechamento do comércio em todo o Espírito Santo , mas com novas flexibilizações. Entram na lista das exceções lojas de material de construção e de serviços automotivos, que poderão abrir com horário reduzido, e comércio de chocolates.

A publicação anterior que proibia a abertura do comércio venceria no sábado (4). Agora, os estabelecimentos comerciais precisarão continuar de portas fechadas até o dia 12 de abril, data do feriado de Páscoa. O decreto foi publicado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado (veja a publicação completa abaixo).

Your browser does not support the audio element. Material de construção, oficinas e lojas de chocolate poderão reabrir

A medida é mais uma para evitar a propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus . Continua permitida a abertura de estabelecimentos considerados essenciais.

São eles farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água e feiras livres.

As lojas de materiais de construção, de venda de peças automotivas e veículos, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas poderão abrir a partir de segunda, porém apenas das 10h às 16h visando a evitar a lotação do sistema de transporte público, mesmo horário que é válido para restaurantes e lanchonetes (exceto os de beira de rodovias ou no aeroporto, que não possuem restrição de horário).

Por lojas de material de construção, o governo entende como estabelecimentos de venda de ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, tintas, vernizes e matérias para pintura, mármore, granitos e pedras de revestimento, vidros, espelhos e vitrais, madeira e artefatos e cimento, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

Arquivos & Anexos Decreto 4621-R, que prorroga o prazo de fechamento do comércio no Espírito Santo Tamanho do arquivo: 351kb Baixar

LOJAS DE CHOCOLATES

Já as lojas de chocolates também poderão abrir a partir desta sexta, tendo em vista o aumento da demanda em função da Páscoa. Anteriormente, o governador havia dito que seria a partir de sábado. Já o boletim divulgado pelo governo falava que seria na segunda, mas o texto da publicação fala em vigência na data de publicação.

Sobre o desencontro das informações, o governo do Espírito Santo informou, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que as lojas de chocolate sempre estiveram liberadas por serem da área de alimentação. "Foram destacadas no decreto para não restar dúvidas, já que estavam ficando fechadas. E no decreto diz que elas podem abrir a partir de hoje (sexta)".

Pelo decreto, as lojas de chocolates não possuem restrição de horário, assim como outros estabelecimentos essenciais, como os supermercados. Chocolaterias de shoppings não poderão abrir.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

"O distanciamento social é o remédio para a gente enfrentar a pandemia. O que temos que fazer agora é ter disciplina, com distanciamento entre as pessoas e isolamento de quem está no grupo de risco" Renato Casagrande - Governador do ES