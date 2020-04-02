Prorrogação do fechamento de shoppings no ES divide leitores

Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, fechado no dia 20 de março como medida de contenção do coronavírus Crédito: Vitor Jubini

A divisão ficou exposta nos comentários. Entre os que aplaudiram, o principal argumento era o de que a saúde das pessoas é o mais importante no momento, ressaltando a manutenção do decreto. Já as críticas vieram de quem acredita que a medida vai punir os trabalhadores, com o risco crescente de demissões.

Estamos prorrogando até 12 de abril o decreto que determina o fechamento de Shoppings Centers. Estendemos essa medida devido ao avanço de casos de coronavírus no ES. Neste momento, o distanciamento social é a forma mais eficaz para previnir a propagação do vírus. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 1, 2020

Confira abaixo uma seleção da reação dos leitores ao anúncio do governador:

O nosso Estado é o único da Região Sudeste que está conseguindo controlar um pouco o contágio do vírus. Parabenizo nosso governo pela corajosa atitude no momento certo, enfrentando oposição de muitos empresários. Sabemos que muitas decisões ainda terão que ser tomadas, mas acredito que estamos no caminho certo para preservar as vidas ao máximo. (Cristina Gonçalves Monteiro)

Muito bem, governador! O isolamento é a maneira comprovadamente eficaz de conter esse vírus, devemos apoiar e fazer a nossa parte! (Katia Victoriano)

Eu sei e compreendo que o isolamento é necessário. Mas creio que quando abrirem as portas os comerciantes vão demitir de 60 a 70% dos funcionários porque alguém vai ter que pagar a conta do prejuízo, e seremos nós a pagar. Eu tenho filha pra sustentar, governador, sou o pilar da minha casa, e aí o que eu faço depois ? Vou pra sua porta pedir cesta básica? Eu estou apavorada! (Grasy Silva)

Infelizmente, mesmo se abrisse quem teria coragem de ir em lojas pra experimentar roupas e calçados, por exemplo? Ninguém, né?O mundo está sofrendo com esse vírus, mas só no Brasil que as pessoas acham que isolamento é pra derrubar governo, acorda, gente, o governador também vai perder dinheiro de arrecadações de impostos.Todos estão perdendo... quem tiver condição de ajudar, ajude pelo menos uma pessoa, vamos nos unir. (Fablicia Gomes)

Parabéns, governador. O senhor está fazendo o que o candidato eleito Bolsonaro não faz: trabalhar e proteger vidas. Estamos com o senhor. #FicaEmCasa (Renan Fantinato)

Shoppings enormes que geram milhões fechados e bares minúsculos que não geram renda alguma e ainda trazem outros problemas sociais, abertos lotados de gente nos bairros. (Luciano Gomes)

Governador, em nome de Jesus, chega de decreto, estamos há mais de duas semanas tentando marcar uma biópsia para minha avó, não conseguimos porque os médicos estão com medo, só atender internados, enquanto isso o caso se agrava, nem no particular estamos desesperados. (Jessica Cavalcante)

Afinal de contas, o governador está com a geladeira e a despensa cheia. (Mateus Ngrn)

É de chorar o que está acontecendo. Esses governadores não estão interessados se nós vamos ficar sem emprego, o salário deles tá garantido todo mês. (Vanessa Silva)

Dá para entender em algumas escritas aqui que ninguém está acompanhando os pronunciamentos. Está em andamento o apoio financeiro a todos, desde autônomos a grandes empresários. (Gisely Magalhaes)

Fecha os shoppings, mas o povo corre tudo para os supermercados. Vai entender esse povo. (Jhon Lenon Santos)

Queremos outro governador pra governa nosso estado esse Casagrande já deu. Deu prejuízo. Deu estresse. Deu angústia. Deu desemprego. Ou seja só deu coisa ruim. (Vanessa Silva)

Até agora não ouvi o excelentíssimo chefe de Estado falar em reduzir impostos, pra quem tem que trabalhar e não pode, a conta vem depois!!!!!! (Joelson Figueredo)

Muito bem. Daqui a algumas semanas as pessoas vão entender. Não adianta ter "emprego" para gente morta. É só ver o que está acontecendo nos EUA agora. (Yara Cristo)

O número de falências e demissões será muito grande, mas o nosso governador tá com o dele garantido e quer promover o caos para comprometer o governo federal. (Dilson Santos)

Só em meu Estado Espirito Santo teve quase 150 assassinato este mês de março, será que a segurança pública não precisa de atenção? O vírus está matando mais? Ou deixa claro o jogo político dos governadores e prefeitos? (Guto Meaipe Da Gildete)

A vida em primeiro lugar! Vamos vencer, é preciso perder depois vencer! (Wallace Correa de Faria)