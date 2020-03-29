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Também foi ao hospital

Em meio à pandemia, Bolsonaro faz giro por comércio em Brasília

O comboio presidencial passou por lojas na Asa Norte, no Sudoeste e em Ceilândia. Bolsonaro falou com funcionários de um posto de combustível, de uma farmácia e de um mercado e com vendedores.

Publicado em 29 de Março de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 12:12
Bolsonaro visita comércio em Brasília
Jair Bolsonaro visita comércio em Brasília, contrariando recomendação do Ministério da Saúde para a população manter isolamento social Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu na manhã deste domingo (29) de sua residência oficial, o Palácio do Alvorada, em Brasília, para visitar pontos de comércio local e o Hospital das Forças Armadas (HFA).
O comboio presidencial passou por lojas na Asa Norte, no Sudoeste e em Ceilândia. Bolsonaro falou com funcionários de um posto de combustível, de uma farmácia e de um mercado e com vendedores.

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Depois, passou pelo hospital e, em seguida, dirigiu-se a Ceilândia, cidade satélite de Brasília. No local,  Bolsonaro conversou com um assador de churrasco em espetinhos e defendeu sua visão de o comércio ficar aberto.
"Eu defendo que você trabalhe. Lógico, quem é de idade fica em casa. Às vezes, o remédio demais vira veneno", afirmou.

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