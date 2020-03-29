Em meio à pandemia, Bolsonaro faz giro por comércio em Brasília

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu na manhã deste domingo (29) de sua residência oficial, o Palácio do Alvorada, em Brasília, para visitar pontos de comércio local e o Hospital das Forças Armadas (HFA).
O comboio presidencial passou por lojas na Asa Norte, no Sudoeste e em Ceilândia. Bolsonaro falou com funcionários de um posto de combustível, de uma farmácia e de um mercado e com vendedores.
Depois, passou pelo hospital e, em seguida, dirigiu-se a Ceilândia, cidade satélite de Brasília. No local, Bolsonaro conversou com um assador de churrasco em espetinhos e defendeu sua visão de o comércio ficar aberto.
"Eu defendo que você trabalhe. Lógico, quem é de idade fica em casa. Às vezes, o remédio demais vira veneno", afirmou.