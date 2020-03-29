Casagrande: "Não temos mais esperança em Bolsonaro. Nele, não"

Renato Casagrande fala sobre Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo

“O presidente da República não está liderando o país. Mais uma vez ele está liderando os seus seguidores, em vez de liderar o país.” Assim o governador Renato Casagrande (PSB) resume a sua opinião sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em meio à pior crise de saúde pública vivida pelo Brasil e pelo mundo inteiro neste milênio, com consequências também dramáticas para a economia: a pandemia do coronavírus.

Para Casagrande, em vez de se portar como o estadista que a ocasião exige, o presidente insiste em se colocar como “um líder de facção política”. Segundo ele, a avaliação é compartilhada pelos demais governadores de norte a sul do país:

"Nós perdemos a esperança no presidente. Nele, sim. […] Perdemos totalmente a expectativa e a esperança de ter um presidente que pudesse ser um estadista. O presidente Bolsonaro está se colocando em todos os episódios, mas neste episódio em especial, como um líder de uma facção política, apesar de exercer uma função pública que o deveria colocar na posição de um estadista." Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

De acordo com Casagrande, a incessante busca pelo confronto não é nenhuma novidade, e sim o comportamento manifestado por Bolsonaro em todas as questões de governo. Porém, agora, as consequências dessas postura para o Brasil são bem mais graves.

“O presidente Bolsonaro tem adotado uma postura que é a postura que ele adota em todos os outros assuntos importantes do Brasil: a disputa, o enfrentamento, o discurso feito só para sua base. […] Em todos os episódios anteriores do seu governo, foi isso. Mas, nesse episódio em especial, esse comportamento dele, que é o mesmo, é muito, mas muito mais grave. Com esse episódio não tem comparação, porque nós estamos tratando agora de vidas”, sublinha o governador.

"Agora ele não está falando sobre preço de combustível. Está tratando de vidas. Então ele querer jogar no colo dos governadores... para quê? Por que não estamos trabalhando juntos para defender mais vidas?" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Para Casagrande, em opinião que ele também diz compartilhada por outros governadores, o presidente está fazendo o oposto do que deveria neste momento. “É uma frustração com a atuação do presidente. É um trabalho que temos que fazer, dia a dia, para que possamos responder à militância virtual dele, aos verdadeiros e aos robôs. […] O presidente da República está atrapalhando o nosso trabalho. Literalmente, atrapalhando ao invés de ajudar.”

Diante dessa constatação, o governador do Espírito Santo afirma que ele e os demais chefes do Executivo nos Estados cansaram-se de esperar por uma coordenação de esforços que deveria partir do Planalto, mas que o presidente claramente se recusa a assumir nesta crise.

Unidos aos presidentes da Câmara e do Senado Federal, eles estão se organizando por conta própria em um “movimento” para buscar envolver não Bolsonaro, mas o governo federal (a despeito do seu chefe), a fim de "compensar um pouco a ausência do presidente" e de unificar o trabalho de enfrentamento às crises sanitária e econômica que atingem a todos indistintamente.

"Se tivéssemos um presidente que coordenasse isso, seria muito bom para o país. Como o presidente não coordena, nós, governadores, estamos na linha de frente, juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado. Estamos fazendo um movimento para que haja uma coordenação nacional que enfrente situações de gravidade como esta." Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Essa “organização paralela”, no entanto, à revelia do chefe da República, não representa um desrespeito à autoridade e à legitimidade do presidente para conduzir esse processo? Casagrande responde de bate-pronto:

"Ele não quer fazer isso. Ele não quer participar. Então, ele não querendo participar dessa coordenação, nós queremos que o governo dele participe. Se ele não quer liderar pessoalmente esse esforço, nós queremos que o governo dele participe." Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Para Casagrande, ao insistentemente minimizar os impactos do coronavírus, Bolsonaro “está pagando para ver”. Os governadores preferem não fazer o mesmo.

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E no horizonte mais sombrio? Será que o governador do Espírito Santo enxerga a possibilidade de um golpe de Estado por parte de um presidente que, segundo sua visão, só faz se isolar politicamente?

“Não posso nem imaginar isso”, responde Casagrande. “Um golpe de Estado também exige apoio popular. Portanto não posso crer que seja esse o seu objetivo. Se for, ele pode estar indo por um caminho errado. É lógico que é inaceitável. E nós não aceitaremos golpe.”

Leia, abaixo, a entrevista completa de Renato Casagrande para a coluna: