Para cortar gastos, Casagrande admite demitir DTs e comissionados

A perda será maior. Se esta crise perdurar por mais tempo, poderá ser bem maior, para falar a verdade. Fizemos a primeira estimativa de perdas. As decisões do governo federal de manter o FPE [Fundo de Participação dos Estados] no mesmo valor é uma decisão que diminuiu um pouquinho a perda. O mesmo vale para a decisão relacionada à dívida dos Estados com a União. Mas a perda poderá ser maior, sim. Vamos ver o comportamento da receita nestes últimos 15 dias de março. E talvez eu tenha que enviar um outro orçamento à Assembleia.