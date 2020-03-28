Capitão Bolsonaro na guerra contra o coronavírus

Jair Messias Bolsonaro, capitão da reserva do Exército Brasileiro Crédito: Amarildo

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, no último dia 18, disse muito bem em coletiva de imprensa, acerca da difusão do coronavírus no Brasil: “Estamos diante de uma guerra”. Temos um oficial da reserva do Exército na Presidência da República. Mas o capitão não está pronto para essa guerra. Antes e depois de chegar ao posto de presidente, perdeu tanto tempo e energia a enfrentar moinhos de vento que não se preocupou em preparar-se para enfrentar ameaças reais*, como essa, terrivelmente verdadeira, da pandemia do coronavírus – invisível, mas não imaginária como a maioria dos inimigos que Bolsonaro sempre ocupou-se em combater**.

Apesar da patente militar, a prioridade do presidente sempre foi uma guerra de outra espécie: cultural, ideológica. Mas um país não se governa só fazendo-se embate ideológico. É preciso gerir, administrar. É preciso coordenar esforços. É preciso comunicar as ideias certas, da forma mais correta e clara possível. É preciso transmitir os exemplos adequados. Numa palavra, é preciso liderar. Bolsonaro, entretanto, desde que chegou à Presidência, exime-se de obrigações básicas do cargo. A maior delas, justamente: liderar de verdade o governo e o país.

Esta frase não contém uma crítica, mas mera constatação dos fatos: o presidente não é um líder de verdade. Não é, nunca foi nem dá mostras de que pode vir a ser, porquanto lhe faltem as qualidades, competências e habilidades primoridiais para o exercício da liderança: equilíbrio, sensatez, discernimento, serenidade, humildade, capacidade de diálogo, espírito público, conhecimento e sabedoria – acima de tudo, a sabedoria de admitir suas imperfeições e dar ouvidos a quem sabe muito mais que ele na respectiva área do saber. O capitão não cumpre tais pré-requisitos para, efetivamente, liderar. Tem um carisma monstruoso, é indiscutível. Lula também tem. Isso só não faz um líder, muito menos um bom governante. Faltam-lhe outros atributos.

O nosso presidente não é gestor. Não é administrador. Não é um coordenador de equipes. Não é um orador especialmente dotado. Não é um grande comunicador. Não se destaca particularmente por sua formação acadêmica nem por profundo conhecimento específico sobre alguma área – aliás, sempre que pode, reitera o seu desprezo pela academia, pela ciência, pela pesquisa, pela cultura, pelas artes e pelo pensamento crítico. De economia, assumidamente, nada entende. Qual é então, exatamente, a grande especialidade de Jair Bolsonaro, a grande qualificação técnica ou virtude que levaria você que me lê a contratá-lo para ser o CEO da sua empresa?

Ordem, alguém poderia citar. Disciplina, alguém poderia arriscar. Afinal, esses dois conceitos, comumente associados à instituição militar, ocuparam um lugar de destaque na plataforma de campanha do atual presidente em 2018. Ordem e disciplina levam à capacidade de planejamento e organização, algo bem-vindo em qualquer administração, na esfera pública ou privada. Mas, salvo por alguns oásis de excelência técnica e organização, também isso tem passado longe do governo Bolsonaro em geral. A própria gestão da crise presente, além de marcada por um ir e vir permanente , tem sido por demais politizada e ideologizada pelo próprio ocupante do Planalto***.

Em diversos setores estratégicos, onde as decisões deveriam ser regidas tão somente pela boa técnica, o governo está invadido pela ideologização e por uma balbúrdia encorajada pelo próprio Bolsonaro, que concede espaço demais a quem nem deveria influir em questões de Estado – a começar por sua prole. Em áreas como educação, cultura, meio ambiente, segurança, direitos humanos e diplomacia, nosso atual governo tem representado a aplicação pura do conceito da historiadora Barbara W. Tuchman: é a “marcha da insensatez” , ou, em alguns casos, da insanidade mesmo.

Só que essa marcha se dá entre acelerações e freadas bruscas, com o contínuo vaivém dos posicionamentos do presidente, em uma rotina de contradições que não condiz nem com a clareza esperada de um líder nem com a firmeza militar associada à mitologia construída em torno de sua figura: ora diz, institucionalmente, a coisa certa a se dizer naquele momento (tranquilizando as pessoas e o mercado); ora diz, espontaneamente, o que realmente pensa (e aí, via de regra, desencadeia incertezas e insegurança). O presidente sem filtros é certeza de novas e dispensáveis confusões.

Evidenciados a cada mês desde janeiro de 2019, a inaptidão do presidente para a Presidência e seu déficit de liderança explicitaram-se mais ainda neste mês de março, a partir da crise do coronavírus. Trocando o seu papel (e as primeiras sílabas do verbo), quando mais precisaria liderar, Bolsonaro se põe a delirar.

Tamanha falta de liderança já se mostrava muito danosa aos interesses maiores da nação em um sem-número de episódios anteriores, nos quais o presidente – por inação, atitudes controversas e/ou declarações desastrosas – ocasionou crises diplomáticas com outras nações e choques políticos com outros Poderes, instituições e governantes, colocando em risco relações comerciais e dificultando sumamente a retomada do desenvolvimento econômico do país até este ponto.

Mas agora a questão é muito mais grave. Não se trata só de economia. Estamos diante de uma crise humanitária. E, numa situação-limite como esta, em que vidas humanas estão em jogo, a falta de um verdadeiro líder sobressai ainda mais e põe ainda mais em risco a saúde dos brasileiros e a do Brasil, como nação. Sente-se ainda mais pujantemente a carência de um estadista sentado à cadeira que só deveria ser ocupada por verdadeiros estadistas.

É muito aquém do que se espera de um estadista. E do líder de verdade que o nosso país merece.

* A bem da verdade, o capitão tem revelado dificuldade até em reconhecer uma verdadeira ameaça para o país, postada bem na sua frente e ao seu redor (com mais de 20 infectados na comitiva que o acompanhou em viagem este mês aos Estados Unidos). Isso é algo inconcebível para um homem supostamente versado na arte da guerra.

** A “grande mídia”, a “doutrinação ideológica”, o “comunismo”, o “marxismo cultural”, o Foro de São Paulo, a Venezuela e por aí vai...