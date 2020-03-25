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Pronunciamento

Fala de Bolsonaro teria sido feita com ajuda de Carlos e do 'gabinete do ódio'

Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro pede fim 'confinamento em massa'

Publicado em 25 de Março de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 12:16
Carlos Bolsonaro
Vereador Carlos Bolsonaro Crédito: Divulgação/Câmara do Rio
O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24), pegou de surpresa integrantes do Palácio do Planalto. O discurso, em que pediu o fim do "confinamento em massa" diante da escalada da pandemia do novo coronavírus, foi preparado no gabinete do presidente com a participação de poucas pessoas.
O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), considerado o mais radical da família presidencial, participou da elaboração do pronunciamento. Também estavam presentes integrantes do chamado "gabinete do ódio", onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais pessoais do presidente e ligados a Carlos.
Até o final da tarde, poucos auxiliares sabiam que Bolsonaro preparava uma declaração em cadeia de rádio e televisão. A decisão de falar à nação foi tomada após as reuniões com os governadores do Sul e do Centro-Oeste. A gravação foi feita à tarde.
O presidente vinha sendo elogiado dentro do próprio governo por se abrir ao diálogo com os governadores e sinalizar uma mudança de postura sobre os efeitos da covid-19, que já havia matado 46 pessoas no País até a noite de terça-feira. O pronunciamento, no entanto, surpreendeu negativamente auxiliares do Planalto que viram um retrocesso na posição de Bolsonaro.

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No discurso, o presidente defendeu a reabertura do comércio e das escolas. Segundo ele, a imprensa foi responsável por passar à população da "sensação de pavor" e potencializou o "cenário de histeria."
O presidente disse ainda que, caso contraísse o coronavírus, ele não sentiria nenhum efeito dado o seu "histórico de atleta".
Bolsonaro viajou para os Estados Unidos com ao menos 23 pessoas que receberam diagnóstico positivo para a doença. Há duas semanas, a reportagem pede os resultados dos seus exames para covid-19, mas não obtém resposta. Durante o pronunciamento, Bolsonaro foi alvo de panelaços em ao menos dez capitais. Após o discursos, as críticas ao presidente estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

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