Fala de Bolsonaro teria sido feita com ajuda de Carlos e do 'gabinete do ódio'

Vereador Carlos Bolsonaro Crédito: Divulgação/Câmara do Rio

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24), pegou de surpresa integrantes do Palácio do Planalto. O discurso, em que pediu o fim do "confinamento em massa" diante da escalada da pandemia do novo coronavírus , foi preparado no gabinete do presidente com a participação de poucas pessoas.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) , considerado o mais radical da família presidencial, participou da elaboração do pronunciamento. Também estavam presentes integrantes do chamado "gabinete do ódio", onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais pessoais do presidente e ligados a Carlos.

Até o final da tarde, poucos auxiliares sabiam que Bolsonaro preparava uma declaração em cadeia de rádio e televisão. A decisão de falar à nação foi tomada após as reuniões com os governadores do Sul e do Centro-Oeste. A gravação foi feita à tarde.

O presidente vinha sendo elogiado dentro do próprio governo por se abrir ao diálogo com os governadores e sinalizar uma mudança de postura sobre os efeitos da covid-19, que já havia matado 46 pessoas no País até a noite de terça-feira. O pronunciamento, no entanto, surpreendeu negativamente auxiliares do Planalto que viram um retrocesso na posição de Bolsonaro.

No discurso, o presidente defendeu a reabertura do comércio e das escolas. Segundo ele, a imprensa foi responsável por passar à população da "sensação de pavor" e potencializou o "cenário de histeria."

O presidente disse ainda que, caso contraísse o coronavírus, ele não sentiria nenhum efeito dado o seu "histórico de atleta".