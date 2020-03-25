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Pronunciamento

Após fala de Bolsonaro, Gilmar diz que 'crise não sustenta o luxo da insensatez'

Gilmar Mendes pede que os brasileiros fiquem em casa e critica o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 25 de Março de 2020 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 08:33
Ministro Gilmar Mendes
Ministro Gilmar Mendes critica pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Crédito: Nelson Jr.|SCO|STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes voltou a pedir que os brasileiros fiquem em casa, na noite desta terça-feira (24), pouco mais de uma hora após o pronunciamento no qual o presidente Jair Bolsonaro, em rede nacional, criticou o fechamento de escolas e voltou a falar em histeria. 
"A pandemia do #covid19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. As agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. #FiqueEmCasa", afirmou Gilmar, em seu Twitter, sem citar o presidente.

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