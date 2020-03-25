Governadores criticam Bolsonaro, falam em demissão de Mandetta e impeachment

Em pronunciamento, Bolsonaro defendeu reabertura do comércio e das escolas e o fim do confinamento. Crédito: Isac Nóbrega/PR

Governadores criticaram o pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em rede nacional na noite desta terça-feira (24) e disseram que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu legitimidade.

O presidente voltou a se referir ao coronavírus como "gripezinha", disse que o isolamento é exagero, criticou os gestores que optaram por fechar escolas e culpou a imprensa pelo que chama de histeria.

Segundo o Ministério da Saúde , 46 pessoas morreram vítimas da doença e mais de 2.000 foram infectadas.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) , afirmou que a fala indica que "estamos sem direção". "Desconectado da realidade, desconectado da ação do Ministério da Saúde, atrapalha o trabalho dos governadores e menospreza os efeitos da pandemia", afirmou.

"Os governadores precisam se reunir, estamos sem coordenação. O ministro e os governadores de um lado e o presidente menosprezando a pandemia de outro", disse.

O discurso, segundo o governador, desautoriza o trabalho do ministro Mandetta. "O ministro não tem legitimidade para permanecer mais no ministério", disse.