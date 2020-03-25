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Sobre coronavírus

Panelaço é registrado no ES após pronunciamento de Bolsonaro

Presidente falou em rede nacional sobre o coronavírus na noite desta terça-feira (24); pessoas contra e a favor dele se manifestaram em seguida

Publicado em 24 de Março de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 21:25
Pessoas a favor e contra Bolsonaro fizeram panelaço nesta terça-feira (24)
Pessoas a favor e contra Bolsonaro fizeram panelaço nesta terça-feira (24) Crédito: Internauta
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento durante a noite desta terça-feira (24), em rede nacional. Logo após a fala dele, diversos capixabas fizeram um panelaço. Nos vídeos gravados em Vitória e enviados por leitores de A Gazeta, é possível perceber a manifestação de pessoas favoráveis e contrárias ao chefe do Executivo. Ao mesmo tempo em que há gritos de "Mito", também se ouve falas como "Fora, Bolsonaro".
Durante a última quarta-feira (18), um cenário semelhante também foi observado nas cidades da Grande VitóriaÀs 20h30, quem era contra o presidente se manifestou por meio de um primeiro panelaço. Apenas 30 minutos depois, foi a vez de quem era a favor dele fazer barulho, após uma convocação do próprio Bolsonaro. 

VEJA OS VÍDEOS DESTA TERÇA-FEIRA (24):

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