Panelaço é registrado no ES após pronunciamento de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento durante a noite desta terça-feira (24), em rede nacional. Logo após a fala dele, diversos capixabas fizeram um panelaço. Nos vídeos gravados em Vitória e enviados por leitores de A Gazeta, é possível perceber a manifestação de pessoas favoráveis e contrárias ao chefe do Executivo. Ao mesmo tempo em que há gritos de "Mito", também se ouve falas como "Fora, Bolsonaro".
Durante a última quarta-feira (18), um cenário semelhante também foi observado nas cidades da Grande Vitória. Às 20h30, quem era contra o presidente se manifestou por meio de um primeiro panelaço. Apenas 30 minutos depois, foi a vez de quem era a favor dele fazer barulho, após uma convocação do próprio Bolsonaro.