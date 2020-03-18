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Crise após coronavírus

Bairros de Vitória e Vila Velha têm panelaço contra Bolsonaro

Protesto contra o presidente foi convocado pelas redes sociais para ser realizado às 20h30

Publicado em 18 de Março de 2020 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 20:50
Após convocação via redes sociais, um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi registrado em bairros da Grande Vitória, no Espírito Santo, por volta das 20h30 desta quarta-feira (18). Veja vídeos abaixo.

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Bairros de Vitória e Vila Velha registram panelaço a favor de Bolsonaro

Em Vitória, moradores fizeram barulho em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Lúcia, Praia de Santa Helena, Centro, Mata da Praia, Enseada do Suá, Praia do Canto e Bento Ferreira.
Em Vila Velha, o panelaço se fez ouvir na Praia da Costa, em Itaparica e Itapoã.
Em meio ao barulho das panelas, também houve buzinas e gritos de "Fora Bolsonaro". 
Bolsonaro virou alvo de críticas após minimizar os riscos da pandemia de coronavírus, o que chamou de "fantasia" e "histeria".
Para contornar o revés, o próprio Bolsonaro convocou um "panelaço a favor", desta vez a partir das 21h desta quarta, logo após o protesto contra ele.

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