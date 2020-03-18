Bairros de Vitória e Vila Velha têm panelaço contra Bolsonaro

Após convocação via redes sociais, um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi registrado em bairros da Grande Vitória, no Espírito Santo, por volta das 20h30 desta quarta-feira (18). Veja vídeos abaixo.
Em Vitória, moradores fizeram barulho em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Lúcia, Praia de Santa Helena, Centro, Mata da Praia, Enseada do Suá, Praia do Canto e Bento Ferreira.
Em Vila Velha, o panelaço se fez ouvir na Praia da Costa, em Itaparica e Itapoã.
Em meio ao barulho das panelas, também houve buzinas e gritos de "Fora Bolsonaro".
Para contornar o revés, o próprio Bolsonaro convocou um "panelaço a favor", desta vez a partir das 21h desta quarta, logo após o protesto contra ele.