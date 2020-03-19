Bairros de Vitória e Vila Velha registram panelaço a favor de Bolsonaro

Convocado pelo próprio Bolsonaro , o panelaço em defesa do governo começou por volta das 21h. O contra foi às 20h30.

Em Vitória, apoiadores do presidente se manifestaram, das varandas de prédios, principalmente, nos bairros: Jardim Camburi, Mata da Praia, Praia do Canto, Barro Vermelho. No Centro, pelo menos uma pessoa se manifestou a favor de Bolsonaro.

Em Vila Velha, foram registrados panelaços favoráveis a Bolsonaro na Praia da Costa e em Itapoã.