Bairros de Vitória e Vila Velha registram panelaço a favor de Bolsonaro

Depois do panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) registrado em bairros de Vitória e Vila Velha na noite desta quarta-feira (18), foi a vez da manifestação a favor.
Convocado pelo próprio Bolsonaro, o panelaço em defesa do governo começou por volta das 21h. O contra foi às 20h30.
Em Vitória, apoiadores do presidente se manifestaram, das varandas de prédios, principalmente, nos bairros: Jardim Camburi, Mata da Praia, Praia do Canto, Barro Vermelho. No Centro, pelo menos uma pessoa se manifestou a favor de Bolsonaro.
Em Vila Velha, foram registrados panelaços favoráveis a Bolsonaro na Praia da Costa e em Itapoã.
O presidente foi alvo de críticas por minimizar a crise do coronavírus. Um panelaço contra ele foi convocado via redes sociais. Depois, o próprio presidente convocou o panelaço a favor.