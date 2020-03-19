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Após protesto contra

Bairros de Vitória e Vila Velha registram panelaço a favor de Bolsonaro

Após o panelaço contra o presidente, apoiadores também se manifestaram nesta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2020 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 21:34
Depois do panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) registrado em bairros de Vitória e Vila Velha na noite desta quarta-feira (18), foi a vez da manifestação a favor.
Convocado pelo próprio Bolsonaro, o panelaço em defesa do governo começou por volta das 21h. O contra foi às 20h30.
Em Vitória, apoiadores do presidente se manifestaram, das varandas de prédios, principalmente, nos bairros: Jardim Camburi, Mata da Praia, Praia do Canto, Barro Vermelho. No Centro, pelo menos uma pessoa se manifestou a favor de Bolsonaro.
Em Vila Velha, foram registrados panelaços favoráveis a Bolsonaro na Praia da Costa e em Itapoã.
O presidente foi alvo de críticas por minimizar a crise do coronavírus. Um panelaço contra ele foi convocado via redes sociais. Depois, o próprio presidente convocou o panelaço a favor.

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