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Guerra de panelas

Bolsonaro reage a panelaço contra o governo e convoca manifestação a seu favor

Criticado após chamar pandemia de 'fantasia' e 'histeria', Bolsonaro, no Twitter, pede elogios. Em entrevista, usou máscara

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:19
Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva sobre ações do governo devido ao coronavírus Crédito: GloboNews
Diante da convocação nas redes sociais de um panelaço contra o governo nesta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais para convocar uma manifestação idêntica a seu favor.
"O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro. Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO", escreveu o mandatário.
O panelaço anti-Bolsonaro previsto para as 20h30 tem sido mobilizado via redes sociais. O presidente foi alvo de protesto do mesmo tipo na terça (17), quando algumas grandes cidades brasileiras -como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília- tiveram panelaços.
Convocação, via rede social, de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro após crise do coronavírus Crédito: Reprodução
O chamamento de Bolsonaro está sendo replicado por seus aliados nas redes sociais. As publicações ocorrem, no entanto, após a mensagem divulgada pelo presidente.
A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por exemplo, divulgou o panelaço pró-Bolsonaro cerca de 10 minutos depois da convocação de Bolsonaro. NasRuas, Movimento Brasil Conservador, que ajudaram a convocar os até do dia 15, não haviam postado antes do presidente. Outros grupos de apoio só passaram a falar do assunto após o presidente tuitar.

"FANTASIA"

Bolsonaro tem sido alvo de críticas, até de antigos aliados, pela forma com que tem lidado com a pandemia do coronavírus. Ele minimizou os riscos à saúde pública, chamando os riscos da Covid-19 de "fantasia" e "histeria". Até convocou e incentivos protestos nas ruas contra o Congresso enquanto autoridades sanitárias recomendam que não haja aglomerações.
Nesta quarta-feira, além de pedir um "protesto a favor", o presidente concedeu entrevista coletiva ao lado de ministros usando uma máscara.

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