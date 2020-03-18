Bolsonaro reage a panelaço contra o governo e convoca manifestação a seu favor

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva sobre ações do governo devido ao coronavírus Crédito: GloboNews

Diante da convocação nas redes sociais de um panelaço contra o governo nesta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais para convocar uma manifestação idêntica a seu favor.

"O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro. Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO", escreveu o mandatário.

O panelaço anti-Bolsonaro previsto para as 20h30 tem sido mobilizado via redes sociais. O presidente foi alvo de protesto do mesmo tipo na terça (17), quando algumas grandes cidades brasileiras -como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília- tiveram panelaços.

Convocação, via rede social, de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro após crise do coronavírus Crédito: Reprodução

O chamamento de Bolsonaro está sendo replicado por seus aliados nas redes sociais. As publicações ocorrem, no entanto, após a mensagem divulgada pelo presidente.

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por exemplo, divulgou o panelaço pró-Bolsonaro cerca de 10 minutos depois da convocação de Bolsonaro. NasRuas, Movimento Brasil Conservador, que ajudaram a convocar os até do dia 15, não haviam postado antes do presidente. Outros grupos de apoio só passaram a falar do assunto após o presidente tuitar.

"FANTASIA"

Bolsonaro tem sido alvo de críticas, até de antigos aliados, pela forma com que tem lidado com a pandemia do coronavírus. Ele minimizou os riscos à saúde pública, chamando os riscos da Covid-19 de "fantasia" "histeria" . Até convocou e incentivos protestos nas ruas contra o Congresso enquanto autoridades sanitárias recomendam que não haja aglomerações.