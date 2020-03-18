Bolsonaro diz que novo exame não aponta que ele contraiu coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro informou na noite desta terça-feira (17) que o novo exame realizado por ele para coronavírus teve resultado negativo. A informação foi divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais.
Este é o segundo exame feito pelo presidente em uma semana. Na sexta-feira (13), ele anunciou que o teste realizado um dia antes havia apontado que ele não foi infectado. Como parte do protocolo, Bolsonaro ainda deve fazer mais um, na próxima semana.
COMITIVA INFECTADA
Quinze pessoas que estiveram com Bolsonaro em comitiva nos Estados Unidos receberam o diagnóstico da Covid-19. Uma delas é o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten.
No domingo, contrariando recomendações médicas e do seu próprio Ministério da Saúde, o presidente participou de manifestações, cumprimentou apoiadores com apertos de mãos e tirou fotos com manifestantes.
Nesta terça-feira, o presidente voltou a afirmar que crise do coronavírus é uma "histeria". Ignorando as recomendações do Ministério da Saúde para evitar eventos sociais, ele também disse que faria uma "festinha tradicional" para comemorar seu aniversário de 65 anos no próximo sábado.