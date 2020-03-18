Bolsonaro diz que novo exame não aponta que ele contraiu coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro informou na noite desta terça-feira (17) que o novo exame realizado por ele para coronavírus teve resultado negativo. A informação foi divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais.

Bolsonaro informou que segundo exame para coronavírus deu negativo Crédito: Reprodução/Twitter

Este é o segundo exame feito pelo presidente em uma semana. Na sexta-feira (13), ele anunciou que o teste realizado um dia antes havia apontado que ele não foi infectado. Como parte do protocolo, Bolsonaro ainda deve fazer mais um, na próxima semana.

COMITIVA INFECTADA

Quinze pessoas que estiveram com Bolsonaro em comitiva nos Estados Unidos receberam o diagnóstico da Covid-19. Uma delas é o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten.

No domingo, contrariando recomendações médicas e do seu próprio Ministério da Saúde, o presidente participou de manifestações, cumprimentou apoiadores com apertos de mãos e tirou fotos com manifestantes.