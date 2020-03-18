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Covid-19

Confinados, espanhóis fazem panelaço contra a família real

Os manifestantes querem que Juan Carlos doe esse dinheiro para o combate à pandemia de coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:56
Confinados em casa por causa do coronavírus, os espanhóis encontraram uma forma de protestar contra a família real Crédito: Pixabay
Confinados em casa por causa do coronavírus, os espanhóis encontraram uma forma de protestar contra a família real.
Panelaços foram realizados nesta quarta-feira (18) em diferentes partes da Espanha, tendo como principal alvo o rei emérito Juan Carlos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O antigo monarca ?que abdicou em 2014 em benefício do seu filho, Felipe 6º? é acusado de ter recebido 100 milhões de euros (R$ 557 milhões) do governo da Arábia Saudita em contas secretas que ele mantinha em paraísos fiscais.
Os manifestantes querem que Juan Carlos doe esse dinheiro para o combate à pandemia de coronavírus.

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Para isso, foram até as janelas e bateram as panelas nesta quarta por duas vezes. Primeiro ao meio-dia local (8h do horário de Brasília) e de novo às 21h, durante um discurso do rei Felipe 6º exatamente sobre a situação do país no combate ao vírus. A ação aconteceu em diferentes cidades, inclusive em Barcelona e na capital, Madri.
A Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela pandemia, com mais de 13 mil casos confirmados e mais de 600 mortes.

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