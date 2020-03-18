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Covid-19

Ministério atualiza plataforma e posterga atualização sobre coronavírus

A pasta justifica que os números de pessoas com suspeita e morte decorrentes do covid-19 ainda não foram divulgados. O ministério também não informou quando divulgará os dados

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 17:56
Segundo a última atualização, havia registro de cerca de 9 mil casos suspeitos, quase 300 casos confirmados e uma morte Crédito: Divulgação
O Ministério da Saúde informou nesta quarta (18) que a plataforma que atualiza casos do novo coronavírus no País passa por "modernizações". Por isso, a pasta justifica que os números de pessoas com suspeita e morte decorrentes do covid-19 ainda não foram divulgados. O ministério também não informou quando divulgará os dados.
"O Ministério da Saúde informa que a Plataforma IVIS, utilizada para atualização dos casos de coronavírus no país, passa por modernizações técnicas e operacionais. Tão logo esteja concluído este processo, os dados serão atualizados. Informaremos em tempo oportuno", diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa.
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Segundo a última atualização feita pela plataforma, que no final da tarde desta terça-feira, 17, havia registro de cerca de 9 mil casos suspeitos, quase 300 casos confirmados e uma morte. Nesta quarta, houve informações de pelo menos outras duas mortes na cidade de São Paulo decorrentes do novo coronavírus. O dado foi divulgado pela operadora Prevent Senior.

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