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Coronavírus no Brasil

Maia sugere que governo remaneje recursos do Orçamento para a Saúde

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),  alegou que o governo tem o Orçamento aberto

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:36
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu que o governo pode remanejar recursos dentro do próprio Orçamento para destinar mais verbas para a área da saúde. "O governo tem o Orçamento aberto. Quem encaminhou proposta do fundo eleitoral foi o próprio presidente. Se ele quiser utilizar os recursos, ele pode", disse Maia. "Pode utilizar recursos do cartão corporativo, da Secom, aqueles que não estão vinculados à utilidade publica", afirmou.
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Para o deputado, o País vai precisar injetar muito mais recurso na área da saúde do que o previsto.
"Vai ser tão maior do que vocês estão imaginando, até pelo que estamos vendo em outros países", disse Maia.

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