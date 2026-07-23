Quem era Caíque Verli, repórter da TV Gazeta encontrado morto em Vitória

O editor-chefe da TV Gazeta, g1 ES e ge ES, Bruno Dalvi, destacou o comprometimento do jornalista. "Caique era um jornalista muito comprometido com o trabalho, responsável, e cultivava boas fontes, principalmente na área de segurança pública, onde ficou reconhecido por sua atuação. Era um jovem alegre, animado, querido por todos os colegas. Hoje é um dia difícil para nós, da redação, mas vamos honrar a memória dele da forma que ele mais acreditava: fazendo Jornalismo! Caique era repórter, e um repórter tem a nobre missão de informar. É isso que faremos, ainda que com o coração partido, com o mesmo compromisso que ele sempre teve", relatou.





Na editoria de segurança pública, acompanhou algumas das principais operações policiais do estado. Destaque para a cobertura exclusiva da prisão do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, que durante anos figurou entre os criminosos mais procurados do Espírito Santo.





A apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, lembrou do cuidado que Caíque tinha com as pessoas retratadas em suas reportagens. "Verli era um menino muito inteligente, com faro de notícia e apaixonado pelo jornalismo. Com um grande senso de responsabilidade e de cuidado com as fontes, ele lidava com pessoas em profunda dor, gente que tinha perdido alguém querido, que tinha passado por uma violência extrema, sempre com extremo cuidado e respeito. Além de um colega muito doce e querido. Vai fazer muita falta nas telas e na nossa redação", disse.