Coronavírus no ES: veja o estado de saúde dos infectados

"A paciente do primeiro caso já está curada. Dois permanecem em isolamento em tratamento e um caso que migrou para São Paulo. Todos estão com sintomas leves, sem nenhum sinal de gravidade. Eles estão fazendo tratamento com líquido, repouso e máscara. Estamos monitorando os contatos deles. Se alguém tiver sintomas respiratórios, a gente também investiga e isola eles"