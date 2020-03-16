Coronavírus no ES: veja o estado de saúde dos infectados

O Espírito Santo conta com quatro casos confirmados de coronavírus. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois foram registrados em Vila Velha e um em Linhares, região Norte do Estado. Sobre o quarto registro, o governo estadual informou somente que trata-se de um homem que veio da Inglaterra. Mas, afinal, qual o atual estado de saúde dos pacientes?
A primeira ocorrência foi registrada em Vila Velha no dia 3 de março. Uma mulher, de 37 anos, esteve na Itália e chegou ao Espírito Santo em 20 de fevereiro. Dois dias depois, durante o carnaval, ela apresentou os sintomas gripais. Após nove dias internada em um hospital particular, ela recebeu alta no dia 4 de março.
O segundo caso foi confirmado no dia 12 de março, no mesmo município. Dessa vez, é um homem de 31 anos. De acordo com a Sesa, o paciente diagnosticado com Covid-19 mora na Inglaterra e estava visitando os pais no Espírito Santo. Ele não apresentava sintomas graves e foi orientado a fazer isolamento domiciliar.
No entanto, mesmo com a determinação de isolamento, ele viajou para São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o "caso do paciente está sob o monitoramento das autoridades sanitárias do Estado de São Paulo", informou por nota.
Já o terceiro paciente é um professor que trabalha em duas escolas da rede municipal de ensino de Linhares. Ele é cunhado do homem de 31 anos que viajou da Inglaterra para Vila Velha. Na noite de domingo (15), a Prefeitura de Linhares suspendeu as aulas para das escolas e faculdade municipal por uma semana.
Em relação ao quarto caso da Grande Vitória, a única informação divulgada informa que a doença foi confirmada em um homem que veio da Inglaterra. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que as prefeituras, da Grande Vitória, e de Linhares, mantém contatos diários com os pacientes e monitoram os parentes deles.
"A paciente do primeiro caso já está curada. Dois permanecem em isolamento em tratamento e um caso que migrou para São Paulo. Todos estão com sintomas leves, sem nenhum sinal de gravidade. Eles estão fazendo tratamento com líquido, repouso e máscara. Estamos monitorando os contatos deles. Se alguém tiver sintomas respiratórios, a gente também investiga e isola eles"