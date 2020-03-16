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Covid-19

Com avanço do novo coronavírus, aulas no Ifes são suspensas

A decisão do cancelamento das atividades acadêmicas foi tomada pelo comitê de crise do instituto, que se reuniu nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Março de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 15:35
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiu suspender aulas em todos os campi a partir desta quarta-feira (18) após o avanço do coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou para 200 os casos de infectados por coronavírus no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença. No Espírito Santo, são quatro casos confirmados.
A decisão do cancelamento das atividades acadêmicas foi tomada pelo comitê de crise do instituto, que se reuniu nesta segunda-feira (16).  A suspensão é  válida  do dia  18 até o dia 27 de março. A Reitoria do Ifes recebeu ofício da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) com recomendações para prevenção ao Coronavírus, que foram encaminhadas a todos os campi.
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O Ifes garantiu que os campi já estavam monitorando estudantes e servidores que estão em viagem a países com ocorrência da doença.

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