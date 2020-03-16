Com avanço do novo coronavírus, aulas no Ifes são suspensas

A decisão do cancelamento das atividades acadêmicas foi tomada pelo comitê de crise do instituto, que se reuniu nesta segunda-feira (16). A suspensão é válida do dia 18 até o dia 27 de março. A Reitoria do Ifes recebeu ofício da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) com recomendações para prevenção ao Coronavírus, que foram encaminhadas a todos os campi.