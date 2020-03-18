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Covid-19

Coronavírus faz Lollapalooza e Comic Con ocorrerem nos mesmos dias

O festival musical será realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro, mesmo período de outro evento de grande escala do calendário pop paulistano, a CCXP

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 16:52
Cena do festival Lollapalooza Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr
Se o Lollapalooza e a Comic Con Experience (CCXP) 2020 existem, o fã de música e cultura geek terá que escolher. Devido à pandemia do novo coronavírus, que vem causando cancelamentos em efeito cascata no mundo, o festival musical criado por Perry Farrell será realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro, mesmo período de outro evento de grande escala do calendário pop paulistano, a CCXP.
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Ou seja, quem ama o universo geek e não abre mão de ir a um dos maiores eventos do rock e da música pop poderá ter sérios problemas orçamentários e/ou de agenda caso decida comparecer a ambos.
O ingresso válido para um dia de Lollapalooza, que este ano terá Guns N´ Roses, The Strokes e Travis Scott como atrações principais - parte do restante da programação ainda pode sofrer alterações -, foi vendido a R$ 800 (inteira).

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Já as entradas para a CCXP 2020, ainda sem atrações confirmadas, começarão a ser comercializadas em abril. No ano passado, o preço era R$ 360 (inteira).
Ambos os eventos são conhecidos por trazer astros internacionais, do cinema, da televisão e da música, além de atrair multidões vindas de várias partes do país, movimentando a economia da cidade.
Em 2019, em três dias de shows, o Lollapalooza levou cerca de 246 mil pessoas ao autódromo de Interlagos, enquanto a CCXP, realizada na São Paulo Expo, teve público de 280 mil durante quatro dias, segundo as organizações dos eventos.
Procurada pelo reportagem para comentar a coincidência de datas, a produção do Lollapalooza afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto pelo menos até a próxima semana.

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