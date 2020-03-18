Coronavírus faz Lollapalooza e Comic Con ocorrerem nos mesmos dias

Cena do festival Lollapalooza Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr

Se o Lollapalooza e a Comic Con Experience (CCXP) 2020 existem, o fã de música e cultura geek terá que escolher. Devido à pandemia do novo coronavírus, que vem causando cancelamentos em efeito cascata no mundo, o festival musical criado por Perry Farrell será realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro, mesmo período de outro evento de grande escala do calendário pop paulistano, a CCXP.

Ou seja, quem ama o universo geek e não abre mão de ir a um dos maiores eventos do rock e da música pop poderá ter sérios problemas orçamentários e/ou de agenda caso decida comparecer a ambos.

O ingresso válido para um dia de Lollapalooza, que este ano terá Guns N´ Roses, The Strokes e Travis Scott como atrações principais - parte do restante da programação ainda pode sofrer alterações -, foi vendido a R$ 800 (inteira).

Já as entradas para a CCXP 2020, ainda sem atrações confirmadas, começarão a ser comercializadas em abril. No ano passado, o preço era R$ 360 (inteira).

Ambos os eventos são conhecidos por trazer astros internacionais, do cinema, da televisão e da música, além de atrair multidões vindas de várias partes do país, movimentando a economia da cidade.

Em 2019, em três dias de shows, o Lollapalooza levou cerca de 246 mil pessoas ao autódromo de Interlagos, enquanto a CCXP, realizada na São Paulo Expo, teve público de 280 mil durante quatro dias, segundo as organizações dos eventos.