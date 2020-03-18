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Cachoeiro, Marataízes e Piúma

Cinemas do Sul do Espírito Santo suspendem sessões por causa do coronavírus

Estabelecimentos em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Piúma estão seguindo a determinação do governador e já interromperam as atividades nesta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:57
As salas de cinema do sul capixaba ficarão sem exibir filmes pelos próximos 30 dias Crédito: Divulgação
Entre as medidas anunciadas nesta terça-feira (17) pelo governador Renato Casagrande, está a decisão de fechar todos os cinemas do Estado, a partir desta quarta-feira (18), por 30 dias. O objetivo é conter a pandemia do coronavírus no Espírito Santo e a regra inclui teatros, casas noturnas e eventos particulares que ultrapassem o limite de 100 pessoas.
Na região Sul do Espírito Santo, quatro cinemas funcionam em três cidades diferentes, e todos já começaram o dia de portas fechadas. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde dois cinemas funcionam em estabelecimentos de grande circulação de pessoas, no Shopping Sul e no Perim Center, as atividades foram suspensas por trinta dias a partir deste dia 18.
Os outros dois cinemas da região, ficam no litoral. Em Piúma, a organização divulgou que as atividades estão temporariamente interrompidas por 15 dias, mas explicou, em entrevista, que seguirá a decisão de 30 dias. Em Marataízes, o cinema também está fechado por 30 dias, a partir desta quarta-feira (18).
De acordo com Casagrande, o prazo de fechamento dos estabelecimentos pode ser prorrogado caso necessário. Quem desrespeitar a regra pode ter o alvará cassado, ser proibido de realizar eventos e pegar de um mês a um ano de detenção, além de ter que pagar multa.

Funcionamento dos shoppings em Cachoeiro

O Shopping Cachoeiro, que fica no Centro da cidade e o Shopping Sul, localizado no bairro Paraíso, informaram que, a princípio, não terão alteração no horário de funcionamento. O Perim Center, no bairro Caiçara, disse que decidirá a alteração ainda nesta quarta (18).
  • Shopping Cachoeiro - Segunda a sexta-feira: 09h às 19h; sábado: 09h às 15h
  • Shopping Sul - Segunda a quinta-feira: 10h às 22h lojas e 11h às 22h praça de alimentação; sexta-feira e sábado: 10h às 22h lojas e 11h às 23h praça de alimentação; domingo: 14h às 20h lojas e 11h às 22h praça de alimentação.

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