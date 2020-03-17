Para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas em função do avanço do novo coronavírus, conforme recomendou o governo do Espírito Santo, shoppings da Grande Vitória anunciaram alterações no horário de funcionamento. As medidas seguem uma orientação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e é por tempo indeterminado.
O horário reduzido já foi informado pelos shoppings Vitória, Boulevard Vila Velha, Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara, Praia da Costa e Vila Velha. Todos eles comunicaram que o horário passará a ser de 12h às 20h, uma redução, portanto, de pelo menos quatro horas de expediente.
Coronavírus - shoppings no ES vão funcionar em horário reduzido
A medida não tem relação com a proposta apresentada nesta terça-feira (17) pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários) para a Fecomércio-ES para que os trabalhadores de shoppings ganhem férias coletivas por 15 dias. Essas reivindicações ainda serão analisadas.
Os maiores shoppings do Espírito Santo
Os novos horários passam a valer a partir desta quarta-feira (18). Nos últimos dias, a movimentação em shoppings do Espírito Santo caiu em média 50%, segundo a Fecomércio.
VEJA O POSICIONAMENTO DE CADA SHOPPING:
SHOPPING VITÓRIA
Seguindo orientação da Abrasce, o Shopping Vitória vai funcionar com horário reduzido a partir desta quarta-feira (18), por período indeterminado.
- De segunda a domingo
- Lojas - 12h às 20h
- Alimentação e lazer - 12h às 20h
A medida atende a recomendação do poder público para redução da circulação de pessoas sem, todavia, paralisar as atividades econômicas. O Shopping Vitória entende que somadas às ações preventivas já adotadas pelo empreendimento e pelas pessoas, contribui com o esforço coletivo de combate ao coronavírus (Covid-19).
BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
Por meio de nota, o Boulevard Shopping Vila Velha informou o seguinte: "Como forma de garantir à população acesso a todos os serviços presentes nos shoppings como farmácias, supermercados, restaurantes e lojas - e, ao mesmo tempo, preservar empregos e minimizar o impacto econômico, sobretudo para lojistas, o Boulevard Vila Velha manterá seu funcionamento com horário reduzido, das 12h às 20h, a partir desta quarta-feira (18/03)".
SHOPPINGS DA SÁ CALVACANTE
Os shoppings da Sá Cavalcante no Espírito Santo (Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa) informam que o funcionamento nos próximos dias seguirá, temporariamente, das 12h às 20h.
SHOPPING VILA VELHA
O Shopping Vila Velha informa que, a partir desta quarta (18), funcionará com horário reduzido, entre 12h e 20h. Operações que trabalham em horários especiais, como hipermercado, farmácia, padaria e outros serviços essenciais, funcionarão em horário diferenciado.