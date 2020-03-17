Coronavírus: shoppings no ES vão funcionar em horário reduzido

Movimentação em shopping de Vitória: novos horários adotados devido ao coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas em função do avanço do novo coronavírus , conforme recomendou o governo do Espírito Santo , shoppings da Grande Vitória anunciaram alterações no horário de funcionamento. As medidas seguem uma orientação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e é por tempo indeterminado.

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O horário reduzido já foi informado pelos shoppings Vitória, Boulevard Vila Velha, Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara, Praia da Costa e Vila Velha. Todos eles comunicaram que o horário passará a ser de 12h às 20h, uma redução, portanto, de pelo menos quatro horas de expediente.

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Os maiores shoppings do Espírito Santo

VEJA O POSICIONAMENTO DE CADA SHOPPING:

SHOPPING VITÓRIA

Seguindo orientação da Abrasce, o Shopping Vitória vai funcionar com horário reduzido a partir desta quarta-feira (18), por período indeterminado.

De segunda a domingo

Lojas - 12h às 20h



Alimentação e lazer - 12h às 20h



A medida atende a recomendação do poder público para redução da circulação de pessoas sem, todavia, paralisar as atividades econômicas. O Shopping Vitória entende que somadas às ações preventivas já adotadas pelo empreendimento e pelas pessoas, contribui com o esforço coletivo de combate ao coronavírus (Covid-19).

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Por meio de nota, o Boulevard Shopping Vila Velha informou o seguinte: "Como forma de garantir à população acesso a todos os serviços presentes nos shoppings  como farmácias, supermercados, restaurantes e lojas - e, ao mesmo tempo, preservar empregos e minimizar o impacto econômico, sobretudo para lojistas, o Boulevard Vila Velha manterá seu funcionamento com horário reduzido, das 12h às 20h, a partir desta quarta-feira (18/03)".

SHOPPINGS DA SÁ CALVACANTE

Os shoppings da Sá Cavalcante no Espírito Santo (Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa) informam que o funcionamento nos próximos dias seguirá, temporariamente, das 12h às 20h.

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SHOPPING VILA VELHA