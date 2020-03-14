Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: Denisis Magilov/ Stock Adobe

As empresas do Espírito Santo que vendem seus produtos para outros países são as mais ameaçadas pelos impactos do coronavírus , segundo avaliam especialistas da área econômica. As alterações podem acontecer tanto no volume de vendas quanto no preço dos produtos.

O economista-chefe da Apex Partners, Arilton Teixeira, lembra que os principais produtos exportados pelo Estado são petróleo, rochas ornamentais, celulose, minério de ferro, pelotas, aço e café. Logo, as empresas dessas áreas têm maior tendência para ser afetadas.

O Espírito Santo é um grande exportador de commodities e esses produtos são os que mais devem sofrer os impactos do coronavírus. Vários países estão registrando uma redução na produção. Assim, os insumos que as empresas do Estado vendem passam a não ser tão comercializados, avalia.

Your browser does not support the audio element. Empresas exportadoras do ES são ameaçadas pelo coronavírus

Num primeiro momento, as indústrias chinesas foram as mais afetadas  havendo ainda hoje muitos registros de paralisação. Logo depois a Itália passou a adotar medidas de contingência . Com o aumento de casos registrados nos Estados Unidos, existe a possibilidade de que o país também reduza sua produção.

Como o Estado tem fortes relações comerciais com esses países, a venda de commodities para eles deve cair por conta do coronavírus. "Quão forte vai ser essa queda? Só depois de ver o quanto essa propagação vai durar e quais outros países ela vai atingir que será possível responder isso, comenta Teixeira.

EMPRESAS MUDAM ROTINA PARA EVITAR CONTAMINAÇÕES

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A empresa, no entanto, afirma que ainda não sofreu qualquer impacto material com relação à doença e que foram criados comitês técnicos de crise para gerir as ações resultantes do coronavírus, que as viagens de negócios e eventos não-essenciais foram cancelados ou postergados e que onde existem mais casos de coronavírus a Vale implementou a rotina de trabalho remoto.

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Outras empresas tomaram medidas semelhantes. Por meio de nota, a Petrobras informou que suspendeu viagens para o exterior, incluindo todos os treinamentos programados. Em todos os aeroportos de onde saem voos para unidades offshore, como é o caso de Vitória, está sendo feita a aferição de temperatura no embarque.

Colaboradores voltando de viagens ao exterior a trabalho ou em férias ficarão em home office por 7 dias. A companhia também vai suspender temporariamente eventos e reuniões presenciais com mais de 20 pessoas e dará preferência a reuniões on-line, acrescentou a nota da Petrobras.

ArcelorMittal Tubarão informou que, internamente, a empresa tem orientado seus empregados a evitarem viagens não urgentes para países onde um surto tenha ocorrido ou com escala nessas regiões, e priorizado a realização de encontros via videoconferência. O home office está previsto para casos de contingência.

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A Simec Cariacica, também do setor siderúrgico, informou que está realizando o monitoramento das informações sobre os casos no Brasil e no Estado e atualizando os empregados quanto às condutas a serem adotadas pela empresa.

PREJUÍZO PODE CHEGAR À ECONOMIA DOMÉSTICA

Empresas que não exportam, mas que atendem às grandes exportadoras também podem ser afetadas pelo coronavírus, ainda que numa proporção um pouco menor.

Pode levar um tempo maior, mas se a situação se prolongar, a economia doméstica pode ser atingida. Reduzindo as atividades das grandes indústrias elas vão passar a não precisar de tantos serviços e produtos de empresas menores, analisa Arilton Teixeira.

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O economista e doutor em Ciências Contábeis Felipe Storch Damasceno lembra que negócios que levem à aglomeração de pessoas também podem começar a sofrer, visto que é de se esperar que locais com muitas pessoas passem a ser evitados.