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Mudança de rotina

Vale determina home office para empregados do setor administrativo no ES

Empresa liberou funcionários da unidade de Tubarão e da ferrovia Vitória a Minas a trabalharem de casa para evitar riscos de transmissão do coronavírus

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:34

Públicado em 

13 mar 2020 às 19:34
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
A Vale determinou que os empregados com funções administrativas na unidade de Tubarão e ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) trabalhem sob regime de home office.  De acordo com um comunicado extra enviado pela companhia aos profissionais nesta sexta-feira (13), há a orientação para que, a partir de segunda-feira (16), empregados e terceirizados permaneçam em casa. 
A decisão é uma medida que foi tomada em meio ao avanço do coronavírus no mundo. Assim como a Vale, diversas empresas estão adotando esse tipo de postura para evitar riscos de transmissão do Covid-19. 
O documento enviado aos funcionários comunica que todos os treinamentos que estavam previstos para a próxima semana foram cancelados e serão remarcados. E esclarece ainda que rotas e horários de ônibus bem como serviços de infraestrutura estão mantidos. 
Comunicado da Vale orienta profissionais a trabalharem sob o regime de home office Crédito: Reprodução/Vale
A circular traz também várias orientações de prevenção contra o coronavírus como: lavar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, evitar contato próximo da pessoa doente, entre outros cuidados. 

O que diz a Vale:

"A Vale vem tomando, desde o final de janeiro, todas as medidas necessárias para apoiar a prevenção da doença do Coronavírus (Covid-19) em seus locais de trabalho. A partir de segunda-feira (16/3), empregados e terceiros que exercem atividades administrativas em alguns escritórios da Vale no Brasil passam a operar em home office, incluindo a sua sede, no Rio de Janeiro. Um comitê de crise técnico e outro executivo foram criados para gerir as ações decorrentes desta pandemia. Para garantir a segurança de todos, as viagens não-essenciais internacionais e domésticas foram canceladas ou adiadas por tempo indeterminado, valendo o mesmo para eventos.
Todos os funcionários da Vale que retornarem de viagens internacionais ou domésticas estão instruídos a entrar em contato com a equipe de saúde da empresa por telefone antes de retornar às atividades na empresa, mesmo não apresentando nenhum sintoma do vírus. Um procedimento específico para o Covid-19 foi criado para lidar com a pandemia adequadamente.
Este procedimento estabelece níveis de gravidade e ações específicas bem definidas.
Seguem operando também em home office escritórios onde o Covid-19 se espalhou: China, Japão, Singapura e Suíça. Globalmente, a empresa cumpre os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de cada país e monitora de perto o desdobramento da situação."

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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