Vale determina home office para empregados do setor administrativo no ES

"A Vale vem tomando, desde o final de janeiro, todas as medidas necessárias para apoiar a prevenção da doença do Coronavírus (Covid-19) em seus locais de trabalho. A partir de segunda-feira (16/3), empregados e terceiros que exercem atividades administrativas em alguns escritórios da Vale no Brasil passam a operar em home office, incluindo a sua sede, no Rio de Janeiro. Um comitê de crise técnico e outro executivo foram criados para gerir as ações decorrentes desta pandemia. Para garantir a segurança de todos, as viagens não-essenciais internacionais e domésticas foram canceladas ou adiadas por tempo indeterminado, valendo o mesmo para eventos.

Todos os funcionários da Vale que retornarem de viagens internacionais ou domésticas estão instruídos a entrar em contato com a equipe de saúde da empresa por telefone antes de retornar às atividades na empresa, mesmo não apresentando nenhum sintoma do vírus. Um procedimento específico para o Covid-19 foi criado para lidar com a pandemia adequadamente.

Este procedimento estabelece níveis de gravidade e ações específicas bem definidas.

Seguem operando também em home office escritórios onde o Covid-19 se espalhou: China, Japão, Singapura e Suíça. Globalmente, a empresa cumpre os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de cada país e monitora de perto o desdobramento da situação."