Casagrande: "2020 será um ano mais difícil para o Espírito Santo"

Tem um recurso na nossa arrecadação que hoje tem um saldo financeiro de superávit em torno de R$ 1 bilhão, que a gente veio acumulando nos últimos anos, no ano passado. Nós recebemos com quatrocentos e poucos milhões e chegamos a cerca de R$ 1 bilhão. Eu já determinei para não avançarmos sobre esse recurso de caixa livre com suplementações. Recurso livre de caixa, de fonte do Tesouro, das nossas receitas, eu tô pedindo para deixar esses recursos como uma proteção. Também vamos qualificar os gastos porque nós temos alguns recursos que são para investimentos. Fundo de Infraestrutura, acordo com a Petrobras com aqueles R$ 161 milhões que são da cessão onerosa, financiamentos do Banco Mundial. Vamos buscar agilizar o financiamento do Banco Interamericano, do BID, para estrada e para educação. Recursos do BNDES e ampliar parcerias com o setor privado. Nós temos também algumas medidas que são de contenção de despesas, que significa não abrir novos serviços e ir avaliando no dia a dia se a gente tem que estrangular um pouco mais o orçamento ou não, ao mesmo tempo nós temos que dar agilidade aos investimentos com obras públicas quando se tem recursos carimbados para obra, que não é um recurso que será usado nem em custeio nem em pessoal. Esse recurso pode ser usado em custeio e pessoal em uma emergência, numa chuva, num problema que venhamos a ter. É o recurso livre de caixa que eu estou pedindo para trancá-lo num cofre para termos R$ 1 bilhão de segurança para qualquer eventualidade. E os outros recursos, daremos agilidade na aplicação deles. Então, ao mesmo tempo em que eu qualifico as minhas despesas, meus gastos, meus investimentos, eu estou também estou atuando na direção de trabalhar contra a crise e um movimento anticíclico.