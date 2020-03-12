Samuel Pessôa: 'Economia vai cair mais após contágio do coronavírus começar'

Samuel Pessôa é economista e pesquisador associado do FGV/Ibre Crédito: Divulgação | FGV/Ibre

O novo dia de caos nos mercados internacionais diante do avanço do novo coronavírus (Covid-19) tem sua razão de ser. Na avaliação do economista Samuel Pessôa, sócio da consultoria Reliance e pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), trata-se de um choque externo que deve provocar perdas ainda maiores na nossa economia.

Nesta quinta-feira (12), em meio ao aumento de casos do Brasil e as medidas globais na tentativa de controlar a doença, bolsas de todo mundo, inclusive a de São Paulo, operaram em forte queda . Para Pessôa, há dois problemas graves afetando a economia brasileira que certamente vão impactar o crescimento da atividade econômica neste ano, sendo o coronavírus o principal deles.

"O coronavírus é algo externo, um choque de fora da economia que vai gerar perda da atividade econômica em vários países do mundo. Em todos lugares quando o vírus chega, a economia para porque as pessoas ficam em casa, deixando de trabalhar, de consumir e evitando aglomerações. Então a atividade econômica do Brasil vai cair mais quando essa fase de contágio começar aqui e crescer menos do que se esperava", disse em entrevista para A Gazeta.

O economista explicou que o temor nos mercados por causa do vírus não se deve apenas pelo medo da doença, e sim dos impactos que seu avanço pode ter para empresas.

Em um cenário de contágio e da população em isolamento, como acontece na China e na Itália, por exemplo, companhias acabam tendo que fechar as portas. Sem operar, elas podem ficar sem liquidez para honrar seus compromissos e acabarem quebrando.

"O risco que há é se os mercados financeiros e bancos centrais vão conseguir prover liquidez e crédito para aquelas atividades econômicas que vão ser perturbadas por essa crise. Uma empresa que precisa pagar uma dívida e não tem receita porque ficou com a atividade parada vai precisar disso. Então o temor global é de que essa crise gere uma falta de liquidez, provocando uma ruptura na economia em função de contratos não serem cumpridos" Samuel Pessôa - Economista e pesquisador associado do FGV/Ibre

A outra incerteza, segundo o especialista, é institucional, com a crise política aguda que o país tem vivido com os embates entre governo federal, Congresso e Judiciário.

A pauta-bomba a qual o economista se referiu foi a derrubada do veto presidencial sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelo Congresso , aumento a lista de quem tem direito ao pagamento e criando um impacto fiscal de R$ 20 bilhões ao ano segundo o governo.

De acordo com Samuel Pessôa, o episódio reforçou que a "crise entre Poderes tem aumentado, gerando uma paralisia no governo" justamente em um momento que as instituições precisam dar uma resposta firme e efetiva para o controle do coronavírus no país.

"O governo tem que agir rápido com relação ao coronavírus e o Congresso tem que votar uma dotação especial de recursos extra-teto, o que é possível e está dentro da responsabilidade fiscal, e abrir um crédito suplementar para combater esse problema de saúde pública grave e organizar um esforço coletiva de enfrentamento dessa crise".

O pesquisador ainda afirmou que a emenda constitucional que estabeleceu o teto dos gastos públicos "não introduz nenhum constrangimento financeiro para o país poder enfrentar a doença", com isso, não é preciso alterá-lo.