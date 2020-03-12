Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Análise do Mercado

Caos na economia: 'Temos hoje uma tempestade perfeita'

Os efeitos econômicos do coronavírus têm sido maiores no Brasil por conta de fatores como o risco Brasil e as decisões do Congresso Nacional

Publicado em 12 de Março de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 11:24
Fernando Galdi, professor da Fucape Crédito: Divulgação
Para o doutor em Finanças e Contabilidade e professor da Fucape Fernando Galdi, os impactos que estão sendo observados do mercado não poderiam ser imaginados no início do ano  quando o clima era de otimismo na economia brasileira. Ele destaca que os efeitos econômicos do coronavírus têm sido maiores no Brasil por conta de fatores como o risco Brasil e as decisões do Congresso Nacional.

"Temos hoje uma tempestade perfeita"

O que tem provocado esses resultados horríveis no mercado é uma sequência de fatos. Sem dúvida o principal gatilho foi o coronavírus, que se espalhou internacionalmente e fez com que os Estados Unidos tomassem medidas duras, com restrição de voos e passageiros. Isso afeta muito negativamente o mercado internacional e faz com que outros países possam tomar medidas similares.  

Aqui no Brasil a gente vê o coronavírus escalando. O número de casos está aumentando e preocupando cada vez mais os profissionais de saúde por causa da proporção que a doença pode tomar. Existem projeções apontando que somente na Grande São Paulo, cerca de 40 mil pessoas podem ser infectadas nos próximos três meses.  

Além disso, o nosso Congresso não ajuda. Na minha opinião, foi uma decisão absurda barrar o veto do presidente sobre os gastos com o BPC [Benefício de Prestação Continuada]. Estamos passando por um momento em que muitos investidores já estão tirando dinheiro do Brasil e os deputados ainda aprovam um gasto que o governo não tem condições de arcar.  

Por isso que o dólar ultrapassou os R$ 5. No mundo inteiro as moedas não estão tão ruins quanto no Brasil.  

O coronavírus, as medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter a doença, o Congresso Nacional, o risco-Brasil aumentando É muita notícia ruim para pouco tempo. Temos hoje uma tempestade perfeita que era inimaginável no começo do ano.  

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse que o PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro pode cair 1% do que era esperado, mas pode ser que caia ainda mais. Não tem muito para onde correr.  

E no topo disso tudo ainda tem a questão de saúde que, de fato, vai começar a ficar mais urgente com o número de casos aumentando cada vez mais. Medidas protetivas precisam ser tomadas  evitar aglomerações, ter os cuidados de higiene  para conter a velocidade de propagação da doença.  

A única boa notícia é que aparentemente a China conseguiu controlar o aumento no número de casos. É a primeira vez que têm menos de 10 casos em um dia. Agora, nas próximas semanas, a gente deve passar pelo menos que a China passou. É um cenário bem nebuloso e o mercado está refletindo isso.

Análise do mercado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados