Caos na economia: 'Temos hoje uma tempestade perfeita'

O que tem provocado esses resultados horríveis no mercado é uma sequência de fatos. Sem dúvida o principal gatilho foi o coronavírus, que se espalhou internacionalmente e fez com que os Estados Unidos tomassem medidas duras, com restrição de voos e passageiros. Isso afeta muito negativamente o mercado internacional e faz com que outros países possam tomar medidas similares.

Aqui no Brasil a gente vê o coronavírus escalando. O número de casos está aumentando e preocupando cada vez mais os profissionais de saúde por causa da proporção que a doença pode tomar. Existem projeções apontando que somente na Grande São Paulo, cerca de 40 mil pessoas podem ser infectadas nos próximos três meses.

Além disso, o nosso Congresso não ajuda. Na minha opinião, foi uma decisão absurda barrar o veto do presidente sobre os gastos com o BPC [Benefício de Prestação Continuada]. Estamos passando por um momento em que muitos investidores já estão tirando dinheiro do Brasil e os deputados ainda aprovam um gasto que o governo não tem condições de arcar.

Por isso que o dólar ultrapassou os R$ 5. No mundo inteiro as moedas não estão tão ruins quanto no Brasil.

O coronavírus, as medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter a doença, o Congresso Nacional, o risco-Brasil aumentando É muita notícia ruim para pouco tempo. Temos hoje uma tempestade perfeita que era inimaginável no começo do ano.

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse que o PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro pode cair 1% do que era esperado, mas pode ser que caia ainda mais. Não tem muito para onde correr.

E no topo disso tudo ainda tem a questão de saúde que, de fato, vai começar a ficar mais urgente com o número de casos aumentando cada vez mais. Medidas protetivas precisam ser tomadas  evitar aglomerações, ter os cuidados de higiene  para conter a velocidade de propagação da doença.

A única boa notícia é que aparentemente a China conseguiu controlar o aumento no número de casos. É a primeira vez que têm menos de 10 casos em um dia. Agora, nas próximas semanas, a gente deve passar pelo menos que a China passou. É um cenário bem nebuloso e o mercado está refletindo isso.