Dólar chega a ser vendido a R$ 5,20 nas casas de câmbio do ES

Moeda americana alcançou valores recordes por conta do coronavírus Crédito: Ascannio - stock.adobe.com

As casas de câmbio em Vitória já estão repassando para os consumidores os percentuais da alta da moeda americana. Na manhã desta quinta-feira, 12, as lojas anunciavam a venda dólar com preços variando entre R$ 5,14 e R$ 5,20.

Durante a abertura do mercado, o dólar chegou a ser vendido acima de R$ 5 - com alta de 6,52%. Durante a manhã, após uma intervenção do Banco Central, o preço da moeda americana começou a baixar. Por volta de meio dia, ela estava sendo cotada a R$ 4,87.

O preço do dólar sobe quase que na mesma medida que a Bolsa de São Paulo cai. Nesta quinta, o circuit braker precisou ser acionado duas vezes antes de meio-dia para interromper as quedas.

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Antes, ainda durante a noite no Brasil, as Bolsas na Ásia passaram a ter perdas relevantes, fechando em queda generalizada na madrugada desta quinta. Os mercados europeus operam, neste momento, em baixa - também generalizada -, e o petróleo recua mais de 5%, nos dois principais índices  WTI e Brent.

A votação significa uma derrota para o governo, em meio a uma crise entre os dois Poderes na disputa pelo controle do Orçamento. A equipe econômica deve buscar uma saída jurídica para barrar a decisão. O governo estima um impacto de R$ 217 bilhões em uma década com a derrubada do veto, sendo R$ 20 bilhões apenas este ano.