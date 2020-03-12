Papo de Colunista:  O ES, o coronavírus e o pânico na economia mundial

Projeções indicam que só em arrecadação de royalties e participação especial do petróleo e gás, o ES pode perder algo em torno de R$ 1 bilhão em receita anual. Para nos ajudar a entender essa crise, o podcast Papo de Colunista tem neste episódio a participação da jornalista Mikaella Campos, editora de Economia de A Gazeta.