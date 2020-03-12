Papo de Colunista:  O ES, o coronavírus e o pânico na economia mundial

Quando a economia mundial já estava abalada com a epidemia de coronavírus, eis que surge, de forma inesperada, um outro fator desestabilizador, provocando pânico nos mercados: uma guerra extemporânea de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia.
Após mais esse abalado, a Bolsa de Valores brasileira mostrou ser uma das mais suscetíveis à crise e desabou na segunda-feira e até hoje passa por grandes oscilações. E a economia do Espírito Santo, que tem grande dependência do mercado externo, pode ser afetada em cheio, o que pode comprometer o equilíbrio das contas públicas do Estado.
Projeções indicam que só em arrecadação de royalties e participação especial do petróleo e gás, o ES pode perder algo em torno de R$ 1 bilhão em receita anual. Para nos ajudar a entender essa crise, o podcast Papo de Colunista tem neste episódio a participação da jornalista Mikaella Campos, editora de Economia de A Gazeta.
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