Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 37 o número de casos suspeitos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), apenas um caso foi confirmado como sendo da doença Covid-19

Publicado em 10 de Março de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 18:15
Coronavírus Crédito: Pixabay
Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta terça-feira (10), 37 casos suspeitos de Covid-19. Dos 54 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 16 foram descartados e um caso confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro
Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior, conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19. Agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.
Dos 37 casos, 32 são investigados na Grande Vitória, três na região Norte e duas na região Central, de acordo com a Sesa. 

MULHER ESTÁ CURADA, DIZ PREFEITURA

A moradora de Vila Velha que teve o primeiro diagnóstico confirmado de coronavírus no Espírito Santo foi liberada nesta terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os  familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.
A mulher que teve o caso confirmado viajou de férias para Roma, na Itália, com o esposo e a filha no dia 14 de fevereiro. Ainda no exterior, no dia 22, ela iniciou sintomas de tosse, coriza e mialgia. No dia 24 de fevereiro, a mulher retornou ao Brasil, e, no dia 29, como persistiu a tosse, coriza e dor no corpo, procurou atendimento médico.
A paciente permaneceu internada em isolamento hospitalar até o dia 3 de março, quando recebeu alta para continuar isolada em domicílio.

Veja Também

Coronavírus: Itália amplia quarentena para todo o país

Bozovid-17 e coronavírus: epidemia de medo e pânico toma conta do país

Coronavírus: capixaba em área isolada na Itália não poderá rever a mãe

No Brasil, o Ministério da Saúde informou que chegou a 34  o número de casos de pessoas contaminadas.  Um fato que chama atenção das autoridades é de que subiu de três para cinco os registros de transmissão local, sendo quatro em São Paulo e um na Bahia. Entre os novos nove casos confirmados nesta terça-feira (10), está o registro do primeiro paciente contaminado na região Sul do Brasil.
Lavar bem as mãos é umas das principais medidas para evitar o coronavírus Crédito: Pixabay
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Bolsonaro fala em pequena crise do coronavírus e diz que há fantasia na situação

Kits para diagnóstico do novo coronavírus chegam ao Espírito Santo

Charge do Amarildo: Pânico, Boliche e o Coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados