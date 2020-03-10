Coronavírus no ES: sobe para 37 o número de casos suspeitos

Coronavírus Crédito: Pixabay

Secretaria da Saúde (Sesa) , por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta terça-feira (10), 37 casos suspeitos de Covid-19. Dos 54 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 16 foram descartados e um caso confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro

Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior, conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19. Agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Dos 37 casos, 32 são investigados na Grande Vitória, três na região Norte e duas na região Central, de acordo com a Sesa.

MULHER ESTÁ CURADA, DIZ PREFEITURA

A moradora de Vila Velha que teve o primeiro diagnóstico confirmado de coronavírus no Espírito Santo foi liberada nesta terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.

A mulher que teve o caso confirmado viajou de férias para Roma, na Itália, com o esposo e a filha no dia 14 de fevereiro. Ainda no exterior, no dia 22, ela iniciou sintomas de tosse, coriza e mialgia. No dia 24 de fevereiro, a mulher retornou ao Brasil, e, no dia 29, como persistiu a tosse, coriza e dor no corpo, procurou atendimento médico.

A paciente permaneceu internada em isolamento hospitalar até o dia 3 de março, quando recebeu alta para continuar isolada em domicílio.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou que chegou a 34 o número de casos de pessoas contaminadas. Um fato que chama atenção das autoridades é de que subiu de três para cinco os registros de transmissão local, sendo quatro em São Paulo e um na Bahia. Entre os novos nove casos confirmados nesta terça-feira (10), está o registro do primeiro paciente contaminado na região Sul do Brasil.

Lavar bem as mãos é umas das principais medidas para evitar o coronavírus Crédito: Pixabay

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.